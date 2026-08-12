Cote d'Ivoire: Transport et logistique - Dix étudiants de l'ARSTM décrochent six mois d'immersion

À l'occasion de la sortie de la 37e promotion de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (ARSTM), dix étudiants issus des filières transport et logistique ont été distingués.

À la clé : six mois d'immersion professionnelle au sein des différentes entités d'AGL Côte d'Ivoire.

Le passage de l'amphithéâtre à l'entreprise se précise pour les dix meilleurs étudiants de la 37e promotion de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (ARSTM). Récompensés le 30 juillet 2026 à l'occasion de la sortie officielle de leur promotion, ces jeunes diplômés bénéficieront chacun d'un stage pré-emploi de six mois au sein des différentes entités d'AGL Côte d'Ivoire.

Cette initiative vise à donner aux lauréats une première expérience concrète dans les secteurs qui correspondent à leur formation. Au cours de cette immersion, ils pourront découvrir les réalités des métiers de la logistique, du transport et des activités maritimes, tout en confrontant leurs acquis académiques aux exigences du terrain.

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Pour les bénéficiaires, l'enjeu dépasse ainsi la simple récompense académique. L'expérience doit leur permettre de développer des compétences pratiques et de mieux appréhender leur environnement professionnel. Une démarche qui s'inscrit dans la problématique plus large de l'adéquation entre les formations dispensées et les besoins des entreprises.

Rapprocher l'école et l'entreprise

La démarche s'inscrit dans la stratégie DRIVE 2030 d'AGL, qui fait du développement du capital humain l'un de ses axes. L'entreprise entend, à travers ce dispositif, renforcer les passerelles entre le monde académique et celui du travail, tout en favorisant l'insertion des jeunes diplômés dans les secteurs du transport et de la logistique.

Ce partenariat avec l'ARSTM ne date toutefois pas de cette promotion. Noué en 2017, il permet chaque année à près de 30 étudiants d'effectuer un stage d'immersion au sein d'AGL Côte d'Ivoire. Au fil des années, cette collaboration entend contribuer à rapprocher durablement la formation de l'emploi et à constituer un vivier de compétences qualifiées pour les secteurs maritime, portuaire et logistique.

Au-delà de la distinction des meilleurs étudiants, l'initiative met donc en lumière l'importance des expériences professionnelles dans le parcours des jeunes diplômés. Dans des secteurs où les compétences techniques et opérationnelles sont particulièrement sollicitées, le rapprochement entre établissements de formation et entreprises apparaît comme un levier pour faciliter l'entrée dans la vie active.