Cote d'Ivoire: D'Abidjan à Ouagadougou - Le défi logistique de deux cuves de 50 tonnes

Une opération hors gabarit préparée pendant huit mois a mobilisé plus de 40 spécialistes en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso

Deux cuves industrielles de 50 tonnes au total ont été acheminées du Port autonome d'Abidjan jusqu'au site de BRAKINA, en périphérie de Ouagadougou. Et ce, au terme d'une opération logistique exceptionnelle. Coordonnée par AGL Côte d'Ivoire et AGL Burkina Faso. Cette opération a nécessité près de huit mois de préparation avant le départ du convoi, le 4 juillet 2026, rapporte un communiqué transmis à Fratmat.info, le 11 août 2026.

Arrivées de Belgique par voie maritime, les deux cuves sont destinées au renforcement des capacités de production de BRAKINA, filiale du groupe Castel et acteur majeur de l'industrie des boissons au Burkina Faso. Leur installation doit contribuer à la modernisation de l'outil industriel de l'entreprise.

Le transport de ces équipements hors gabarit a constitué un véritable défi logistique. En raison de leurs dimensions exceptionnelles, un itinéraire spécifique a dû être conçu entre Abidjan et Ouagadougou. Le convoi a notamment effectué un détour de plus de 100 kilomètres par Agboville afin d'éviter plusieurs infrastructures incompatibles avec le gabarit des cuves.

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Chaque étape du trajet a fait l'objet d'une préparation minutieuse.

Le franchissement des ponts, le passage aux postes de péage et la circulation sous les réseaux électriques ont notamment été étudiés en amont.

Ces préparatifs ont reposé sur des études d'itinéraire, des reconnaissances de terrain ainsi que sur des démarches administratives transfrontalières conduites conjointement par les équipes ivoiriennes et burkinabè.

Le convoi a finalement rejoint Ouagadougou après 15 jours de progression sécurisée. Plus de 40 collaborateurs et partenaires spécialisés ont participé aux différentes phases de l'opération, notamment la manutention, le transport, l'escorte et la supervision.

La coordination avec les autorités administratives, les forces de sécurité, les gestionnaires d'infrastructures et les services techniques des deux pays a constitué un autre élément clé du dispositif.

Au-delà de la prouesse logistique, cette opération met en lumière l'importance du corridor Abidjan-Ouagadougou dans l'approvisionnement des industries de l'hinterland.

En reliant le Port autonome d'Abidjan aux sites de production burkinabè, cet axe contribue à faciliter l'acheminement d'équipements nécessaires aux investissements industriels et participe au renforcement des échanges économiques régionaux.

L'acheminement de ces deux cuves illustre ainsi les enjeux liés au transport de marchandises hors normes sur les corridors régionaux. Et la nécessité d'une coordination étroite entre opérateurs logistiques, autorités et gestionnaires d'infrastructures pour sécuriser ce type d'opération transfrontalière.