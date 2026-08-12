Cote d'Ivoire: Renforcement du diagnostic médical - Deux scanners médicaux acheminés à Divo et Méagui

AGL Côte d'Ivoire a assuré, du 15 au 17 juillet 2026, le transport et la livraison de deux scanners médicaux de plus de huit tonnes dans deux établissements sanitaires de l'intérieur du pays. Une opération qui devrait contribuer à renforcer l'offre de diagnostic dans ces zones, rapporte un communiqué transmis à Fratmat.info, ce mardi 11 août 2026.

Deux équipements médicaux de haute technologie prennent désormais place dans les établissements sanitaires de Divo et de Méagui. Arrivés à Abidjan par fret aérien, les deux scanners, accompagnés de leurs accessoires, ont été acheminés par AGL Côte d'Ivoire jusqu'au Groupe Médico-Chirurgical Arche de Zoé de Divo et à l'Espace Médical Saint Georges de Méagui. Le poids cumulé de ces équipements dépasse huit tonnes.

Réalisée pour le compte de General Electric Healthcare, l'opération a couvert l'ensemble de la chaîne logistique, depuis le dédouanement à l'aéroport international d'Abidjan jusqu'au transport spécialisé, au déchargement et au positionnement final des appareils dans les établissements bénéficiaires.

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Au-delà de la performance logistique, l'enjeu est avant tout sanitaire. À Méagui, la mise à disposition du nouveau scanner doit notamment permettre de remplacer un équipement défectueux dont le renouvellement était attendu depuis près de trois ans. La livraison devrait ainsi contribuer à rétablir un service essentiel pour les populations de Méagui et des localités environnantes.

Une opération préparée dans les moindres détails

Le transport de ces équipements sensibles et de grande valeur a nécessité une préparation spécifique. Des études d'itinéraire et de site ont été réalisées en amont afin d'identifier les contraintes liées à l'accès aux établissements, au transport et à la manutention. Des moyens spécialisés de levage et de déplacement ont ensuite été mobilisés pour assurer la livraison dans les conditions techniques et sécuritaires requises.

Cette opération illustre les exigences particulières liées au transport d'équipements médicaux lourds et fragiles. Elle a mobilisé les équipes chargées du dédouanement, du transport et de la manutention, dans le respect des standards HSE de l'entreprise.

Pour AGL Côte d'Ivoire, cette intervention témoigne de la capacité de ses équipes à assurer la maîtrise de bout en bout de la logistique d'équipements sensibles. Elle traduit également le rôle que peut jouer la logistique spécialisée dans le déploiement d'infrastructures et d'équipements sanitaires au-delà d'Abidjan.

Présente notamment à Abidjan, San Pedro, Bouaké, Ferkessédougou et Ouangolodougou, AGL Côte d'Ivoire compte plus de 1 500 collaborateurs ivoiriens.