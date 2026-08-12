Ile Maurice: L'Europe en pole position, l'Asie en embuscade

Le tourisme poursuit sa progression sur les sept premiers mois de l'année, avec 804 633 arrivées enregistrées entre janvier et juillet, contre 788 115 en glissement annuel, soit une hausse de 2,1 %. La progression s'est accentuée au cours du mois, avec 136 162 visiteurs contre 129 206 un an plus tôt, soit une augmentation de 5,4 %, selon les dernières données de Statistics Mauritius.

La voie aérienne reste largement privilégiée. Elle a permis l'arrivée de 780 829 personnes depuis le début de l'année, en hausse de 1 %, dont 135 689 sur le mois, soit 5,3 % de plus qu'un an plus tôt. Le trafic maritime a, pour sa part, enregistré 23 804 passagers sur les sept mois, contre 15 353 sur la même période en 2025, marquant une progression de 55 %. La durée moyenne des séjours s'est établie à 11,3 nuits depuis janvier, contre 11,5 nuits sur le mois. Les recettes touristiques ont, elles, atteint près de Rs 55,89 milliards entre janvier et juin.

Plus d'indiens, moins d'américains

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Sur le plan géographique, l'Europe demeure le principal marché émetteur avec 491 373 visiteurs depuis janvier, soit une légère hausse de 0,2 %. Elle a compté 75 609 arrivées au cours du mois, en progression de 4,4 %. La France reste le premier marché européen avec 180 034 visiteurs sur les sept mois, soit une hausse de 0,3 %. Sur la période mensuelle, elle affiche toutefois un recul de 2,7 %, à 26 986 arrivées.

L'évolution est plus favorable du côté de l'Allemagne, qui totalise 70 476 visiteurs depuis janvier, soit 15,4 % de plus qu'en 2025. Avec 10 249 arrivées, sa progression atteint 29 % sur le mois. Le Royaume-Uni affiche, en revanche, un recul de 14,6 %, à 72 609 visiteurs. D'autres marchés européens restent orientés à la hausse, notamment la Suisse avec 18 018 arrivées (+3,3 %), la Russie avec 18 812 (+5,8 %) et l'Autriche avec 11 342 (+8,5 %).

L'Afrique constitue le deuxième marché d'origine avec 179 463 visiteurs depuis janvier, soit une progression de 1,6 %. La tendance est toutefois négative sur le mois, avec 32 446 arrivées, en baisse de 3,4 % sur un an. La Réunion demeure le principal marché de la région avec 82 411 visiteurs, malgré un recul de 2,3 %. L'Afrique du Sud affiche, pour sa part, une hausse de 6,4 %, à 62 576 arrivées, dont 10 718 sur le mois (+3,6 %). Madagascar compte 10 754 visiteurs, soit une baisse de 7,4 %.

L'Asie se distingue par une progression plus marquée. La région totalise 104 758 visiteurs sur les sept mois, en hausse de 14,4 %, tandis que les arrivées mensuelles atteignent 23 072, soit 26,7 % de plus qu'un an plus tôt. L'Inde représente le principal marché asiatique avec 51 005 visiteurs depuis janvier, en progression de 14,5 %. Les arrivées indiennes augmentent également de 28,1 % sur le mois. Le Moyen-Orient compte 26 549 visiteurs, soit une hausse de 10,5 %, portée notamment par l'Arabie saoudite avec 15 395 arrivées (+8 %) et les Émirats arabes unis avec 10 009 (+21,7 %). La Chine affiche également une progression, avec 10 018 visiteurs, en hausse de 21,2 %.

Les autres marchés présentent une évolution plus contrastée. L'Océanie totalise 11 145 visiteurs depuis janvier, soit une hausse de 6,9 %, dont 10 102 en provenance d'Australie (+7,5 %). Le continent américain compte, pour sa part, 17 462 arrivées, en baisse de 5,9 %. Les États-Unis représentent 8 538 de ces visiteurs.