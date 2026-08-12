Ile Maurice: Un octogénaire décède d'un oedème pulmonaire après s'être brûlé à l'eau chaude

12 Août 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Hospitalisé après s'être ébouillanté les jambes à son domicile, puis de nouveau admis quelques jours plus tard après une détérioration de son état de santé, Coopamah Valaydon, un retraité de 89ans, est mort dimanche. L'autopsie pratiquée lundi a conclu à un oedème pulmonaire.

Tout commence dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 juillet. Coopamah Valaydon, domicilié Route 16, à Providence, Quartier-Militaire, se brûle les jambes avec de l'eau chaude à son domicile. Sa fille le conduit aussitôt à l'hôpital sir Anerood Jugnauth, Constance. Après avoir reçu des soins, l'octogénaire est autorisé à regagner son domicile avec une prescription médicale.

Dix jours plus tard, le vendredi 31 juillet au matin, il se rend au Princess Margaret Orthopaedic Centre (PMOC) de Candos pour un rendez-vous de suivi lié à son diabète. Sur place, les médecins décident cette fois de l'admettre à l'unité des grands brûlés, afin de surveiller l'évolution de ses plaies aux jambes.

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Les jours passent, mais l'état de santé du retraité ne s'améliore pas. Le dimanche 9 août, dans la soirée, sa fille reçoit l'appel qu'elle redoutait: son père vient de s'éteindre à l'hôpital. Le médecin traitant réfère aussitôt le cas à la police, comme l'exige la procédure lorsqu'un décès survient en cours d'hospitalisation. Le corps est transporté à la morgue du PMOC, où il reste en attente d'autopsie.

Celle-ci est pratiquée le lendemain, lundi, à 10 heures, par le Dr Monvoisin, Principal Police Medical Officer, en présence du Senior Inspector Jokoo. L'autopsie conclut à un oedème pulmonaire comme cause du décès de Coopamah Valaydon.

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