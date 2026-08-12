Ile Maurice: Deux dispositifs encore confrontés à des difficultés au ministère

Alors que la National Agency for Drug Control (NADC) finalise son rapport sur la politique concernant le cannabis à Maurice, deux dossiers liés à la prise en charge des personnes confrontées à la drogue soulèvent des interrogations : l'accessibilité de la ligne d'assistance 800 1022 du ministère de la Santé et l'avancement du projet de centre de réhabilitation résidentiel au Dr Bruno Cheong Medical Centre, à Flacq.

La ligne 800 1022 est présentée comme un service gratuit, accessible 24 heures sur 24, permettant au public de signaler des informations liées aux drogues, mais également d'obtenir des conseils et une orientation vers les services de prise en charge et de réduction des risques. Or, plusieurs personnes rapportent des difficultés à joindre ce numéro et disent ne pas savoir vers quel service se tourner lorsqu'elles recherchent des informations sur les traitements liés à la dépendance. Nous avons nous-mêmes tenté d'appeler ce numéro hier et n'avons pu avoir personne au bout de la ligne, avec une indication d'appel non abouti.

Sollicité à ce sujet, le ministère de la Santé reconnaît qu'un problème existe. Il précise que la situation fait actuellement l'objet d'un suivi auprès du prestataire de services. Le numéro fonctionne lorsqu'un appel est effectué depuis une ligne fixe, mais pas depuis un téléphone portable.

Autre interrogation : le centre de réhabilitation résidentiel annoncé au Dr Bruno Cheong Medical Centre. Inscrit au Budget 2026-2027, le projet doit permettre d'offrir un accompagnement résidentiel aux personnes souffrant de troubles liés à l'usage de substances. À ce stade, le ministère précise que l'unité de réduction des risques est pleinement opérationnelle sur place, avec un guichet unique destiné à la prise en charge des patients souffrant de dépendance aux drogues.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En revanche, le centre de réhabilitation résidentiel n'est pas encore opérationnel. Les travaux sont toujours en cours et aucune date précise d'achèvement n'a été communiquée. Deux dispositifs, deux niveaux d'attente, alors que le rapport de la NADC doit prochainement alimenter la réflexion sur la politique nationale en matière de drogues et de cannabis.