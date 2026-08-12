Gabon: Franceville - Après le compte rendu parlementaire et le contrôle de terrain, le 2e arrondissement consolide son plan de développement

Après le compte rendu parlementaire présenté le 8 août et la descente de terrain effectuée le 10 août avec les quatre députés de la commune de Franceville, l'Honorable Justine Judith Lekogo poursuit son travail de proximité.

Ce mardi 11 août 2026, la députée du deuxième arrondissement a réuni les chefs des 16 quartiers de sa circonscription afin de renforcer le dialogue avec la base, finaliser le Plan de développement local et préparer les prochaines rencontres avec les populations.

Un travail parlementaire qui se poursuit sur le terrain

La démarche engagée par l'Honorable Justine Judith Lekogo s'inscrit dans une séquence de travail consacrée à la proximité et au suivi des préoccupations des populations.

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Après le compte rendu parlementaire du samedi 8 août, au cours duquel les quatre députés de la commune de Franceville ont présenté aux populations le bilan de leur activité parlementaire, une descente de terrain a été organisée le lundi 10 août afin de constater l'état d'avancement de plusieurs projets et réalisations dans les différents arrondissements de la commune.

Dans la continuité de cette démarche, la députée du deuxième arrondissement a choisi de réunir, ce mardi 11 août, les chefs des 16 quartiers de sa circonscription.

L'objectif : faire remonter les préoccupations de proximité, partager l'information et construire avec les responsables de quartiers les prochaines étapes de l'action locale.

Informer les populations et renforcer la proximité

Au cours des échanges, l'accent a notamment été mis sur la mise en place prochaine d'un programme de rencontres de proximité avec les populations.

Ces rencontres devront permettre d'aller directement à la rencontre des habitants des différents quartiers, d'écouter leurs préoccupations et de leur apporter davantage d'informations sur le travail réalisé à l'Assemblée nationale.

Il s'agit notamment de mieux expliquer les textes examinés, débattus et adoptés par les parlementaires, afin de rapprocher davantage le travail de l'institution parlementaire des réalités quotidiennes des citoyens.

Le Plan de développement local passé au crible quartier par quartier

L'un des principaux points de cette rencontre concernait également la finalisation du Plan de développement local du deuxième arrondissement de Franceville.

Quartier par quartier, les besoins préalablement recensés ont été présentés aux chefs de quartiers. Ces derniers ont pu les examiner, les confirmer et, lorsque cela était nécessaire, formuler des observations et apporter des compléments.

Cette étape constitue un moment important dans la construction du document, puisque les responsables de proximité sont directement associés à l'identification et à la hiérarchisation des besoins de leurs quartiers.

L'objectif est de disposer d'un plan qui ne soit pas simplement élaboré sur le papier, mais qui corresponde aux priorités réellement exprimées par les populations à la base.

Le 17 août au coeur des échanges

La préparation de la célébration du 17 août, fête nationale, a également occupé une place importante dans les discussions.

La députée et les chefs de quartiers ont échangé sur l'organisation à mettre en place au niveau du deuxième arrondissement, ainsi que sur les différentes initiatives susceptibles d'être menées avec les populations et les forces vives locales.

Là encore, l'approche retenue se veut participative, avec la volonté d'associer les responsables des quartiers à la définition de la stratégie d'organisation.

Une démarche qui se poursuit dès demain

Cette dynamique de proximité se poursuivra dès le mercredi 12 août avec une rencontre avec les responsables de l'UDB du deuxième arrondissement de Franceville, notamment les délégations d'arrondissement, de zones et de quartiers.

Cette réunion permettra notamment de faire le point sur les activités organisées à l'occasion du premier anniversaire du parti, mais également de partager avec les responsables locaux le contenu du Plan de développement local afin qu'ils puissent, à leur tour, formuler leurs observations et propositions avant sa validation définitive.

La journée sera également marquée par un moment consacré à la jeunesse.

À partir de 15 heures, les responsables des différentes délégations de l'UDB du deuxième arrondissement participeront à une rencontre avec des jeunes ayant obtenu de très bons résultats au baccalauréat et au BPC.

Ces jeunes seront félicités et recevront un geste symbolique d'encouragement pour saluer leur mérite et leur performance scolaire.

De la reddition des comptes à l'action de proximité

À travers cette séquence qui s'étend du 8 au 12 août, l'Honorable Justine Judith Lekogo entend inscrire son action dans une logique de continuité : rendre compte, constater, écouter, planifier et agir.

Pour la députée, le mandat parlementaire ne se limite pas aux travaux de l'Assemblée nationale. Il implique également de rester au contact des populations, de comprendre les réalités des quartiers et de faire remonter leurs préoccupations dans le cadre de l'action publique.

Une démarche qui entend ainsi faire de la proximité non pas un rendez-vous ponctuel, mais une méthode permanente de travail au service des populations du deuxième arrondissement de Franceville.