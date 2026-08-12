Gabon: Modernisation du Grand Libreville - Le Chef de l'Etat sur le terrain pour accélérer l'exécution des projets

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, a effectué ce mardi une importante tournée de terrain dans les communes d'Akanda et de Libreville, consacrée au suivi de l'exécution des grands projets d'infrastructures et d'aménagement urbain engagés dans le Grand Libreville.

Ce déplacement traduit la volonté du Chef de l'Etat d'assurer le suivi des projets, d'en apprécier le niveau d'avancement et de donner, des orientations destinées à accélérer leur réalisation et à renforcer leur impact sur le quotidien des populations.

La tournée s'est effectuée dans la commune d'Akanda, sur l'axe reliant le carrefour Sherko au rond-point des 9 Provinces, en passant par la route de la Mosquée et le secteur situé derrière Le Délectable.

Après avoir constaté les travaux réalisés et procédé à la coupure symbolique du ruban, le Président de la République a donné de nouvelles orientations afin que les aménagements ne se limitent pas à la voirie, mais contribuent à l'amélioration du cadre de vie. Il a notamment demandé la création d'aires de jeux ainsi que l'installation d'abri-bus modernes connectés au Wi-Fi.

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Sur le plateau sportif d'Akanda, chaleureusement accueilli par des enfants entonnant l'hymne national, le Chef de l'Etat a réaffirmé sa volonté de développer des infrastructures de proximité dédiées à la jeunesse, au sport et à la cohésion sociale.

La visite s'est poursuivie sur la promenade du Lycée National Léon Mba, autour du projet d'aménagement du Jardin Botanique et du canal de Guégué. Exécuté à 35 %, ce chantier prévoit notamment près de cinq kilomètres de voiries destinées à améliorer la mobilité et à fluidifier la circulation.

Après avoir pris connaissance de l'état d'avancement des travaux, le Président de la République a demandé que les besoins quotidiens des populations soient davantage intégrés au projet, avec l'aménagement d'un marché destiné aux femmes ainsi que d'espaces de restauration adaptés aux élèves.

Sur le front de mer, le Chef de l'Etat a également évalué l'évolution des travaux combinant protection du littoral, mobilité et embellissement urbain. Le projet prévoit une ǰpromenade de 1,5 kilomètre, des espaces verts, un éclairage solaire, des kiosques commerciaux ainsi que des zones de stationnement payantes, conformément aux nouvelles orientations données lors de cette inspection.

A Mayena, le Président de la République a constaté l'avancement du futur complexe sportif comprenant des installations de basketball, de fitness et de musculation. Financé ķdans le cadre de la Responsabilité Sociétale des Entreprises de Mika Service, le chantier affiche un taux d'exécution de 80 %, pour une mise en service prévue avant la fin du mois d'août.

Le Chef de l'Etat a ensuite inspecté les travaux routiers reliant l'entrée de Mayena au bas de Guégué et à Batterie 4, avant une halte au rond-point du Camp de Gaulle afin d'évaluer directement l'évolution des différents aménagements.

Dernière étape de cette tournée,le site du futur Centre international de conférence Omar Bongo Ondimba, infrastructure appelée à renforcer les capacités du Gabon à accueillir de grands rendez-vous nationaux et internationaux.

Cette inspection a également permis de mettre en lumière la participation de l'expertise nationale à la réalisation de ces projets. Plus de 300 travailleurs sont mobilisés sur le terrain, dont environ 200 Gabonais sur les deux principaux chantiers, sous la supervision d'un ingénieur en chef gabonais spécialisé en génie civil.

De chantier en chantier, le Chef de l'Etat maintient ainsi la pression sur l'exécution des projets engagés. Son exigence demeure la même, respecter les engagements, accélérer les travaux et faire en sorte que chaque infrastructure réalisée se traduise par une amélioration concrète du cadre de vie.

A travers ce suivi régulier sur le terrain, le Président Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA réaffirme sa détermination à transformer le Grand Libreville, avec des infrastructures modernes, et fonctionnelles pensées d'abord pour répondre aux besoins des populations.