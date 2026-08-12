Afrique de l'Ouest: La Guinée Bissau lève 15 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

Pour assurer le financement de ses besoins budgétaires, la Guinée Bissau a levé sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 15 milliards FCFA à la suite à son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3 ans organisée ce mardi 11 août 2026 en partenariat avec UMOA-Titres.

L'émetteur avait mis en adjudication un montant de 15 milliards de FCFA. Le montant total des soumissions des investisseurs s'est élevé à 40,870 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 272,47%.

Le montant des soumissions retenu est de 15 milliards FCFA et celui rejeté 25,870 milliards FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 36,70%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 5,63% pour les bons et 7,30% pour les obligations.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Trésor public bissau-guinéen s'est engagé à rembourser les bons le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 10 août 2027. De leur côté, les intérêts seront payés d'avance en les précomptant sur la valeur nominale des bons.

L'émetteur compte aussi rembourser le capital des obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 12 août 2029. Il effectuera le paiement des intérêts annuellement au taux de 6,25% et ce, dès la fin de la première année.