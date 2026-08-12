Maroc: La Banque Centrale note un ralentissement de la croissance économique au premier trimestre 2026

Dans sa Revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière de juillet 2026, Bank Al-Maghrib, la Banque Centrale du Maroc a noté que les données des comptes nationaux relatives au premier trimestre 2026 font ressortir un ralentissement de la croissance économique à 4,6%, au lieu de 5% le même trimestre de l'année précédente.

« Cette évolution reflète une décélération de 4,7% à 3% du rythme d'accroissement des activités non agricoles et une accélération de 8,1% à 18,4% de la progression de la valeur ajoutée agricole », explique BAM.

Au niveau sectoriel, la récolte des trois principales céréales au titre de la campagne agricole 2025/2026 devrait, selon les premières estimations du Département marocain de l'Agriculture, atteindre environ 90 millions de quintaux (MQx), au lieu de 43,1 MQx lors de la campagne précédente.

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Pour les industries manufacturières, leur valeur ajoutée a reculé de 1,3% au premier trimestre 2026, après une hausse de 1% un an auparavant, reflétant notamment des baisses de 9,9% dans la branche « fabrication de matériel électrique », de 3,6% pour celle de « fabrication d'articles en caoutchouc et en matières plastiques, et autres produits minéraux non métalliques » et de 3,4% pour la branche « fabrication de produits alimentaires et de boissons ».

Pour le deuxième trimestre 2026, BAM souligne que les données indiquent notamment une légère amélioration du taux d'utilisation des capacités dans l'industrie de 0,3 point à 77,8% en moyenne au cours des mois d'avril et de mai.

Concernant le secteur du BTP, sa valeur ajoutée a affiché un accroissement de 1,5% au premier trimestre 2026, au lieu de 7,1% la même période de l'année précédente. Selon les services de BAM, cette décélération se serait poursuivie au deuxième trimestre, comme le laisse indiquer la progression de 8% des ventes de ciment, au lieu de 15,4% un an auparavant.

Quant aux industries extractives, leur valeur ajoutée a accusé un recul de 3,2% au premier trimestre 2026, contre une hausse de 9,3% un an auparavant ; et au cours des mois d'avril et de mai, la production marchande de phosphate brut a baissé de 26,1%.

S'agissant de la branche « électricité, gaz, eau, assainissement et déchets », sa valeur ajoutée s'est contractée de 3,4% au premier trimestre 2026, après une légère progression de 0,1% l'année précédente. Au deuxième trimestre, l'activité aurait enregistré une amélioration, comme en témoigne la hausse de 2,2% de la production d'électricité.

Pour ce qui est des « activités d'hébergement et de restauration », leur valeur ajoutée s'est améliorée de 8,1% au premier trimestre 2026 après 8,7% un an auparavant. Cette dynamique se serait poursuivie au deuxième trimestre, les arrivées touristiques s'étant accrues de 7,3% et les nuitées dans les établissements classés de 8,2%.