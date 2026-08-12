Sénégal: Hausse des effectifs à fin février 2026 de l'emploi salarié du secteur moderne

À fin février 2026, l'emploi salarié dans le secteur moderne a légèrement progressé de 0,3% en variation mensuelle, sous l'effet de la hausse des effectifs, dans le secteur tertiaire (+2,7%), toutefois atténuée par la contraction du nombre de salariés du secondaire ( 1,8%).

En détail, selon la Direction de la Prévision et des Etudes Economique (DPEE) qui donne l'information, le nombre de postes pourvus a augmenté dans les services (+3,7%) et les BTP (+1,6%), et a reculé dans les industries (-2,2%) et le commerce (-0,5%), sur la période.

Sur un an, le nombre de salariés dans le secteur moderne a diminué de 2,6% en février 2026, en liaison avec les pertes nettes d'emploi enregistrées dans le secteur secondaire (-9,0%), notamment dans les industries (-7,5%) et les BTP (-20,3%).

En revanche, note la DPEE , le secteur tertiaire a enregistré une progression des embauches de 5,5%, portée par les services (+4,0%) et le commerce (+11,0%).