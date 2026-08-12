Sénégal: Le Centre médico-social de la Fonction publique ouvre ses portes

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, a inauguré, le mardi 11 août, à Saint-Louis, les nouveaux locaux abritant le bureau relais de la Fonction publique et le Centre médico-social de la Fonction publique. Cette infrastructure, appelée à devenir une véritable « Maison de l'administration », vise à améliorer la prise en charge sanitaire des agents de l'État et à rapprocher les services publics des citoyens.

Le service public se rapproche davantage des usagers à Saint-Louis. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, a inauguré, le mardi 11 août 2026, les nouveaux locaux de son département, situés au Bloc 16 de la Corniche. Le bâtiment abrite notamment le bureau relais de la Fonction publique, fonctionnel depuis 2021, ainsi que le Centre médico-social de la Fonction publique.

La veille, le ministre avait réceptionné le bâtiment destiné à abriter l'Inspection régionale du travail et de la sécurité sociale. Mamadou Lamine Dianté a précisé que le centre, déjà équipé en matériel et en personnel, va démarrer ses activités. Le nouveau Centre médico-social est destiné à assurer la prise en charge sanitaire des agents de l'État et de leurs familles.

Le ministère prévoit également la mise en place d'unités d'aide au diagnostic, avec notamment un laboratoire d'analyse, un électrocardiogramme et un appareil d'échographie déjà disponible. L'ambition est de permettre progressivement la réalisation d'un bilan annuel de santé pour les ayants droit et de favoriser le dépistage précoce des maladies chroniques. Pour le ministre, la santé des travailleurs constitue un facteur déterminant de performance. « La préservation de la santé des travailleurs constitue un enjeu fondamental de compétitivité et, par conséquent, de performance en milieu professionnel », a-t-il souligné.

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M. Dianté estime que les dépenses consacrées à la santé des agents ne doivent pas être considérées comme une simple charge pour l'État, mais comme un investissement dans la productivité et le bien-être des travailleurs. Par ailleurs, d'autres services administratifs actuellement dispersés à travers la ville et la région sont appelés à rejoindre le site. L'objectif est de créer une « Maison de l'administration » permettant aux usagers d'accéder à plusieurs prestations dans un même espace. Cette centralisation devrait profiter aux populations de Saint-Louis et aux usagers des régions de Louga et de Matam.

Mamadou Lamine Dianté a appelé les agents à placer l'humain au coeur de la gestion administrative. « Ne vous fixez aucune limite dans la délivrance d'une meilleure qualité de service aux usagers », a-t-il lancé.