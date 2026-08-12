Mali: Dix ans de prison requis contre l'animateur Ras Bath, accusé d'«association de malfaiteurs»

12 Août 2026
Radio France Internationale

Au Mali, le procès du célèbre chroniqueur Youssouf Bathily alias Ras Bath et de l'influenceuse Rokia Doumbia, dite « Rose, la vie chère », s'est poursuivi mardi devant la cour d'appel de Bamako. Tous deux sont inculpés pour « association de malfaiteurs et atteinte au crédit de l'État ». Le ministère public a requis 10 ans de prison ferme contre le chroniqueur et 10 ans dont 5 ans avec sursis contre l'influenceuse. La défense de son côté a demandé la relaxe.

Il y avait un important dispositif de sécurité à la Cour d'appel de Bamako pour le second jour du procès. L'audience s'est déroulée à huis clos mardi 11 août. Les scènes de la veille où le célèbre chroniqueur a été porté en triomphe par ses partisans aux cris de « Libérez Ras Bath » ont marqué les esprits.

Devant la cour, habilement, le ministère public a tout fait pour lier l'affaire Ras Bath à celle de l'influenceuse plus connue par son surnom « Rose, la vie chère », également poursuivie. « Ils sont en association en malfaiteurs », a insisté le procureur. Et il finit par dire le fond de sa pensée : « Compte tenu du contexte actuel, il faut que Ras Bath soit mis hors d'état de nuire au pouvoir des autorités actuelles. » Le procureur insiste : « Laisser dehors des personnes comme Ras Bath serait un danger pour la dynamique en cours. »

Le procureur réclame 10 ans de prison pour le célèbre chroniqueur. La même peine assortie d'un sursis de 5 ans pour l'influenceuse. Les avocats de la défense montent au créneau et sortent les procès-verbaux d'audition des deux prévenus. Ils n'ont jamais été interrogés sur un forfait qu'ils auraient commis ensemble. La défense demande toujours l'annulation des audios produits comme preuve à la cour. Le verdict a été mis en délibéré pour le 17 août prochain.

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