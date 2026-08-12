Burkina Faso: Reforestation du couvert végétal - La campagne régionale du Guiriko lancée

La campagne régionale de reforestation 2026 dans la région du Guiriko a été officiellement lancée, le samedi 8 août 2026, sur le bosquet de l'Université Nazi-Boni (UNB), à Bobo-Dioulasso. Placée sur le thème « Une institution, un bosquet », l'initiative vise à inscrire la restauration du couvert végétal dans la durée, en associant les institutions à la création et à l'entretien d'espaces boisés.

La région du Guiriko a donné le ton à sa campagne régionale de reforestation. La cérémonie s'est tenue sur le bosquet de l'Université Nazi -Boni, situé au secteur 22 de Bobo-Dioulasso, le samedi 8 août 2026, sous la présidence du gouverneur de la région, Mariama Konaté. Selon elle, le choix du site universitaire traduit la volonté de donner à l'opération une dimension à la fois environnementale et pédagogique. D'une superficie de trois hectares, le bosquet est appelé à servir de « laboratoire naturel » pour la recherche scientifique ainsi que pour la formation pratique et continue des étudiants.

Le thème « Une institution, un bosquet » vise, selon les autorités régionales, à responsabiliser les structures dans la création et le suivi d'espaces végétalisés. Pour le gouverneur de la région du Guiriko, la réussite de la campagne ne devra pas se mesurer uniquement au nombre d'arbres plantés, mais également à leur capacité à se maintenir dans le temps. Elle a rappelé les enjeux liés à la dégradation du couvert végétal. Selon les chiffres présentés lors de la cérémonie, le Burkina Faso a perdu près de 47% de ses superficies forestières entre 1992 et 2014, avec une progression annuelle estimée à 247 145 hectares.

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« L'objectif affiché dans la région est d'obtenir un taux de survie d'au moins 75 % des plants », a indiqué Mariama Konaté. Pour le directeur régional des eaux et forêts du Guiriko, le colonel Hassime Rabo, le lancement régional s'inscrit dans la dynamique nationale de reforestation. Les opérations de reforestation, selon lui, doivent justement contribuer à compenser les pertes enregistrées chaque année. « Chaque année, nous perdons beaucoup d'hectares. A travers ces reboisements, nous pensons que nous allons compenser les pertes », a-t-il expliqué.

Un bosquet à vocation pédagogique

Au-delà de la mise en terre des plants, le directeur régional des eaux et forêts estime que ces campagnes constituent également des occasions de sensibiliser les popu- lations sur l'importance de l'arbre. Il a rappelé que plusieurs actions de reforestation ont été engagées au cours de la saison. Ces différentes opérations doivent contribuer, selon lui, à l'objectif national annoncé de 20 millions de plants au terme de la campagne 2026.

Pour le président de l'Université Nazi-Boni, Pr Hassan Bismarck Nacro, le bosquet a une vocation pédagogique. L'espace doit permettre aux étudiants et aux chercheurs de disposer d'un cadre pratique pour leurs travaux, notamment dans des domaines liés à la botanique, aux plantes médicinales et aux huiles essentielles. Une diversité d'espèces a été introduite sur le site. « 21 espèces ont été identifiées pour être mises en terre dans ce bosquet, avec notamment des espèces fruitières, médicinales et présentant un intérêt scientifique », a-t-il indiqué.

La question de l'entretien des plants figure également parmi les préoccupations. Il a annoncé qu'un dispositif d'approvisionnement en eau, comprenant notamment un forage et deux bassins, va être installé sur le site afin de permettre l'arrosage des plants pendant la saison sèche. Dans la région du Guiriko, le thème « Une institution, un bosquet » doit ainsi encourager les structures à créer leurs propres espaces boisés et à en assurer l'entretien.

Sur le bosquet de l'Université Nazi-Boni, l'expérience doit également permettre de rapprocher les connaissances scientifiques des pratiques de terrain, à travers l'implication des enseignants et des chercheurs dans le suivi des espèces plantées et l'exploitation pédagogique du bosquet.