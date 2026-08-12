Burkina Faso: Cohésion sociale et Révolution progressiste populaire - Les leaders religieux musulmans renforcent leurs capacités

La Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) a organisé une formation sur l'usage des réseaux sociaux, le lundi 10 Août 2026 à Bobo-Dioulasso au profit des leaders religieux musulmans. Cette formation vise à renforcer les capacités des leaders religieux sur l'utilisation de ces réseaux sociaux et leur montrer les feuilles de route de la Révolution progressiste populaire (RPP).

Certains discours, prêches et pratiques religieux mettent en péril la cohésion sociale et la paix au Burkina Faso. Cette situation s'est empirée après l'adoption de la loi relative aux libertés religieuses en Juin dernier. Pourtant, la religion est considérée comme un facteur de la cohésion sociale et de la paix. C'est pour mettre fin à ce phénomène que la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) a organisé le lundi 10 Août 2026 une session de formation des guides religieux musulmans afin de les sensibiliser sur l'usage des réseaux sociaux, et les enseigner sur le manifeste de la Révolution progressiste populaire (RPP).

La formation a été articulée sur deux thèmes majeurs : l'exploitation des réseaux par les leaders religieux musulmans, son impact sur la cohésion sociale »,

et « l'appropriation du manifeste de la Révolution progressiste populaire par les leaders religieux musulmans ».

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Cette session de formation constitue un cadre d'échanges entre acteurs de la sécurité, de la justice et des leaders religieux. Les formateurs, Seydou Coulibaly, directeur général de la police municipale de Bobo-Dioulasso et Daouda Simbre, magistrat, ont relevé les dérives qui peuvent être constatées dans l'exploitation des réseaux sociaux et leurs impacts sur le vivre-ensemble et expliqué le règlement à suivre.

Daouda Simbre, magistrat a identifié les infractions telles que les injures publiques, l'atteinte à l'ordre public, la sécurité à la paix sociale. Les sanctions peuvent aller d'une année de cinq à dix ans de prison et des amendes de 300 000 à 10 000 000 F CFA. A l'occasion de cette séance, le parrain de la formation, Souleymane Guira, par ailleurs Président-directeur général (PDG) de Imag Service, a remis 500 exemplaires du manifeste de la Révolution à ceux qui ont pris part à la formation.

Ses exemplaires sont écrits en français et en arabe pour permettre à tout le monde de comprendre les idéaux de la RPP. Pour le président de la FAIB de Bobo-Dioulasso, Mahama Sanou, la présence des grands imams révèle l'intérêt de cette conférence.

« Ils vont aider à vulgariser l'idée de bonne utilisation des réseaux sociaux dans leur communauté et dans les différentes mosquées », a-il-indiqué.