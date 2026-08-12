Burkina Faso: La nature se révolte

12 Août 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Boubakar SY

Inondations aux effets dévastateurs et incendies du même calibre, la planète Terre dans sa globalité ressent de plus en plus les effets des changements climatiques avec à la clé un réchauffement planétaire excessif et la nécessité d'une prise de conscience urgente et absolue pour prévenir la catastrophe majeure qui se dessine, à savoir la disparition pure et simple de la planète terre.

Ce n'est pas tomber dans l'exagération que de le dire, car, la course à l'industrialisation et l'utilisation massive des énergies fossiles qui en découle, la reprise des programmes de réarmement militaire des grandes puissances, la déforestation des principaux poumons de la planète à savoir la forêt d'Amazonie et celle équatorienne, ont mis notre habitat commun dans l'orange, et, la tendance n'est pas près de s'inverser au vu des crises multiples et multiformes qui secouent la planète.

Face à cette folie humaine, des pays refusent la fatalité en privilégiant la transition écologique dans le domaine de l'habitat et en supprimant les nuisances à un environnement sain. Vivre dans un environnement bienveillant soucieux de la préservation de la nature voilà le credo. Il s'agit donc, d'inventer la ville de demain à travers de grandes opérations d'urbanisme qui offrent un nouveau type d'habitat vert et ouvert sur l'environnement. Par ailleurs, de vastes campagnes de reforestation sont entreprises chaque année avec le souci évident de stopper l'avancée du désert.

Construire, protéger, rénover, assainir. Bref, mettre l'écologie au service du développement durable et du bien-être des masses populaires. Hélas, les prédateurs sont eux aussi à la tâche avec les milieux ultralibéraux dont le seul leitmotiv demeure le profit. On retrouve ici la contradiction principale et la mère de toutes les batailles qui ont secoué l'humanité, à savoir l'opposition entre l'homme et le capital. Ou plutôt entre les intérêts des deux. Pour l'heure, la planète gronde !

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