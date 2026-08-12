Afrique: Faso Bu Kaoré - Début des audiences au royaume de Boussouma

Le royaume de Boussouma a organisé, le samedi 8 août 2026 au palais royal, sa première audience des instances traditionnelle et coutumière des règlements de différends.

Après l'installation des membres des instances traditionnelles et coutumières de règlement des différends en juin dernier, le royaume de Boussouma franchit une nouvelle étape en concrétisant le Faso Bu Kaoré. En effet, un comité, présidé par le Dima de Boussouma, le Naaba Sigri, a tenu, le samedi 8 août 2026 au palais royal, sa toute première audience de ces instances.

Cette étape donne ainsi corps à une nouvelle dynamique de règlement des différends. Cette audience marque le démarrage effectif du fonctionnement des instances traditionnelles et coutumières dans l'ensemble du royaume, conformément à la loi Faso Bu Kaoré, adoptée en début d'année 2026.

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Au-delà d'une simple audience, l'événement consacre la volonté de valoriser les mécanismes traditionnels de règlement des différends et de les inscrire pleinement dans la dynamique de consolidation de la paix et de la cohésion sociale, selon le Sonkoglnaaba du Dima de Boussouma. A l'entendre, cette justice traditionnelle se fait dans le respect des valeurs, de la sagesse et de l'héritage du royaume. « Les instances coutumières prennent désormais toute leur place dans le règlement des différends, avec une ambition de contribuer à préserver l'harmonie sociale et à renforcer le vivre-ensemble », a-t-il indiqué.