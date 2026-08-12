Afrique de l'Ouest: Marché des titres publics de l'Uemoa - Le Sénégal vise 487 milliards de FCfa au troisième trimestre 2026

Sur le marché des titres publics de la zone Uemoa, le Sénégal ambitionne de mobiliser 487 milliards de FCfa. Cette opération vient confirmer la qualité de la signature de l'État ainsi que sa capacité de mobilisation, en dépit d'un contexte tendu.

Pour le troisième trimestre de l'année 2026, le Sénégal compte bien surfer sur sa vague de performances caractérisées par le succès de ses dernières sorties sur le marché des titres publics. Ainsi, pour la période juillet-septembre, 487 milliards de FCfa devraient rentrer dans les caisses du Trésor public. La première opération du trimestre a été organisée le 17 juillet 2026. À cet effet, 100 milliards de FCfa ont été mis en adjudication.

Par la suite, le Trésor public a mobilisé 90,249 milliards de FCfa, malgré des offres globales s'élevant à 120,794 milliards de FCfa. Les instruments utilisés ont été des Bons assimilables du Trésor (Bat) de 91 et 364 jours et d'Obligations assimilables du Trésor (Oat) de 3 et 5 ans.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le 1er août 2026, 71,5 milliards de FCfa ont été mobilisés. L'émission portait sur trois instruments, à savoir un Bon assimilable du Trésor à 364 jours et deux Obligations assimilables du Trésor de 3 et 5 ans. Le Bat à un an a enregistré la plus forte demande avec 34,3 milliards de FCfa retenus et un taux d'absorption proche de 100 %, traduisant la préférence des investisseurs pour les placements de courte durée.

Les Oat à 3 et 5 ans ont permis de lever respectivement 23,4 milliards et 13,8 milliards de FCfa. Si l'obligation à trois ans a été largement souscrite, celle à cinq ans a fait l'objet d'une sélection plus rigoureuse, avec un taux d'absorption de 54,7 %.

Pour le mois d'août, deux opérations seront organisées sur le marché des titres publics. La première émission vise une enveloppe de 165 milliards de FCfa grâce à 1 Bat de 45 milliards de FCfa et 3 Oat aux maturités de 3 à 7 ans à des montants variant entre 30 et 45 milliards de FCfa. Ensuite, le 27 août 2026, 60 milliards de FCfa seront mis en adjudication. L'opération sera constituée d'un Bat et de deux Oat dotés de maturités de 3 et 5 ans.

En septembre, dernier mois du trimestre, une émission sera menée afin de lever 100 milliards de FCfa. Il est à noter qu'entre janvier et juillet 2026, le Sénégal a été assez dynamique sur le marché des Titres publics de l'Uemoa. À cette date, 61 opérations ont été réalisées selon les données cumulées d'Umoa-Titres. Il s'agit de 22 Bons assimilables du Trésor et de 39 Obligations assimilables du Trésor. Des interventions qui ont permis au Trésor public sénégalais d'engranger, au total, 1.699 milliards de FCfa.

Dans le détail, 920 milliards de FCfa ont été levés au chapitre des Bat et 778,48 milliards de FCfa en Oat. Pendant ce temps, le montant du capital remboursé atteint 1.091 milliards de FCfa. L'enveloppe est constituée de 479,24 milliards de FCfa en Bons assimilables du Trésor et 611 milliards de FCfa en Obligations assimilables du Trésor. S'agissant du montant des intérêts remboursés, il s'élève à 181 milliards de FCfa.

L'une des opérations les plus importantes de ces sept mois a eu lieu le 16 janvier 2026. Pour cette émission, le Trésor public a mobilisé 154 milliards de FCfa, alors que 140 milliards de FCfa ont été mis en adjudication. Pour l'année 2026, le Sénégal vise sur le marché des titres publics 2.400 milliards de FCfa après les 2.225 milliards de FCfa levés en 2025.