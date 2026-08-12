Sénégal: Transition énergétique juste - La campagne nationale de sensibilisation lancée

Le ministère de l'Énergie et du Pétrole a lancé, lundi 10 août, à Dakar, la campagne nationale de communication et de sensibilisation sur la transition énergétique juste, dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (Jetp). L'objectif est d'amener les populations à davantage intégrer les notions relatives à cette initiative.

Le Sénégal s'est engagé, depuis plus d'une décennie, dans une transformation progressive de son système énergétique. Dès 2012, le pays a commencé à intégrer des énergies renouvelables et à répondre aux défis du changement climatique. En 2023, la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique atteignait déjà environ 30 %.

Avec la conclusion du Partenariat pour une transition énergétique juste (Jetp) la même année, en collaboration avec l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, le Canada et l'Union européenne (Ue), l'objectif a été relevé à 40 % d'ici à 2030. Cette ambition s'inscrit dans un contexte particulier. Le Sénégal dispose désormais de ressources pétrolières et gazières dont les premiers champs sont en cours d'exploitation. Ainsi, les autorités souhaitent-elles développer ces ressources, en parfaite synergie avec les énergies renouvelables, afin de construire un système énergétique fiable, à moindre coût et sobre en carbone.

Prenant la parole au nom du ministre de l'Énergie et du Pétrole, Yaye Catherine Diop, directrice de la Transition énergétique, a salué l'appui de la Coopération allemande (Giz) à travers son programme Énergie durable. Elle a rappelé que la stratégie a été construite avec les partenaires et repose sur six axes prioritaires. Il s'agit de l'inclusion et de la participation citoyenne, la durabilité et la résilience, la création d'emplois verts, l'innovation, la gouvernance et la transparence, ainsi que la territorialisation de la transition.

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Par ailleurs, un outil digital de suivi-évaluation des projets a également été finalisé et sera bientôt opérationnel. Dans les deux prochains mois, une campagne sera menée sur l'ensemble du territoire national, afin que chaque Sénégalais soit informé et puisse contribuer à cette dynamique.

Babacar Ndiaye, président de la Commission de l'énergie et des ressources minérales de l'Assemblée nationale, a insisté sur la dimension « juste » de cette transition. Selon lui, elle doit être souveraine, inclusive et adaptée aux réalités du pays. Elle aussi doit accélérer l'accès universel à une énergie fiable et abordable, réduire les disparités territoriales et créer des opportunités économiques pour les jeunes et les entreprises nationales.