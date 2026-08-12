Sénégal: Gamou de Tivaouane - Le Service d'hygiène met en branle son dispositif

En prélude à l'édition 2026 du Gamou, la Brigade régionale d'hygiène de Thiès a déployé, mardi 11 août, ses opérations de couverture sanitaire. La cérémonie de lancement officiel a réuni le commandant de la Brigade, le capitaine Armand Seck, aux côtés des autorités administratives régionales et des élus locaux.

Quelque 204 agents sont mobilisés pour la couverture sanitaire du Gamou de Tivaouane. « Ce dispositif, dirigé par le Directeur régional de la santé (Drs) de Thiès, vise à assurer la sécurité sanitaire des populations lors de ce grand rassemblement », a expliqué le capitaine Armand Seck, commandant de la Brigade régionale d'hygiène de Thiès, lors de la cérémonie de présentation dudit dispositif, hier, mardi 11 août, à Tivaouane.

Les agents sont répartis en deux groupes. Une place importante a été accordée aux femmes pour assurer « une sensibilisation continue » dans les domiciles. Les délégués de quartier et les acteurs communautaires sont également associés au dispositif. La stratégie repose sur trois axes. D'abord, la communication à travers les radios, les télévisions locales et les caravanes de sensibilisation qui sillonneront la commune. Ensuite, la police de l'hygiène avec un renforcement des contrôles sur la sécurité sanitaire des aliments.

Le commandant de la Brigade régionale a rappelé l'interception, la semaine dernière, d'un camion transportant des boissons impropres à la consommation. « Tout commerçant qui introduira des produits impropres sera interpellé », a-t-il averti. Enfin, la salubrité publique pour éliminer les gîtes larvaires et les dépôts d'ordures afin de prévenir les maladies liées aux inondations et à l'encombrement.

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Selon le capitaine, l'innovation de cette année reste le démarrage précoce de la lutte anti-vectorielle. Une évaluation des risques est faite par drone afin de cibler les zones les plus sensibles. « Les drones vont nous appuyer au fur et à mesure que le dispositif avance », a précisé Armand Seck. Le commandant a salué l'intégration des délégués de quartier dans cette nouvelle démarche, pour une sensibilisation de proximité en amont du Gamou.

L'adjoint au gouverneur, Ababacar Sadikh Niang, a magnifié l'implication communautaire et la synergie d'actions des services concernés par la salubrité. Il a aussi demandé aux populations de signaler les comportements suspects.