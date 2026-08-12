Sénégal: La Première dame Marie Khone Faye poursuit la campagne « Building Resilience 2026 »

Après une étape à Ziguinchor, la campagne nationale « Building Resilience 2026 » a fait escale à Pikine-Guédiawaye. Plus d'une vingtaine d'élèves et une dizaine d'enseignants ont participé à une session de sensibilisation sur la santé des adolescents, la prévention des grossesses précoces et le maintien des jeunes filles à l'école.

La Première dame du Sénégal, Marie Khone Faye, poursuit le déploiement de la campagne nationale BuildingResilience2026, axée sur la santé, l'éducation et l'épanouissement des adolescents et des jeunes. Dans une publication diffusée sur sa page Facebook, elle a annoncé qu'une nouvelle session de formation s'est tenue dans les locaux de l'Inspection d'Académie de Pikine-Guédiawaye, après une première étape organisée à Ziguinchor.

Cette rencontre a réuni plus d'une vingtaine d'élèves et une dizaine d'enseignants autour de plusieurs thématiques prioritaires, notamment la prévention des grossesses précoces, le maintien des jeunes filles à l'école et l'adoption de comportements responsables.

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Selon Marie Khone Faye, la campagne entend agir « au plus près des jeunes et des acteurs qui les accompagnent ». L'objectif est de renforcer les capacités des élèves, des enseignants et des communautés éducatives afin de créer un environnement plus favorable à la santé et à la réussite scolaire des adolescents.

La Première dame a également indiqué que cette dynamique sera progressivement étendue aux autres régions du Sénégal, avec la volonté de mieux informer les jeunes et d'impliquer davantage les adultes chargés de leur encadrement. Cette initiative s'inscrit dans un contexte où les questions de santé reproductive des adolescents, de prévention des grossesses précoces et de maintien des filles dans le système éducatif demeurent des enjeux importants pour les politiques publiques.