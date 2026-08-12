Sénégal: Interpellation de cinq individus pour viol collectif et chantage sexuel

Le Commissariat d'arrondissement de Ndamatou a été saisi, le 5 août 2026, d'une plainte pour association de malfaiteurs, viol collectif, menaces de mort, collecte illicite et diffusion d'images à caractère pornographique, ainsi que pour chantage sexuel.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les faits se seraient déroulés dans la nuit du 3 au 4 août 2026, vers 1 heure du matin, au quartier Niary Pneus, à Touba. La plaignante, domiciliée à Darou Marnane, affirme qu'elle se promenait avec son petit ami, venu de Dakar à l'occasion du Magal de Touba, lorsqu'ils ont été encerclés dans une ruelle non éclairée par cinq individus.

Toujours d'après son témoignage, les agresseurs, armés d'une machette, auraient menacé son compagnon, qui a pris la fuite. La jeune femme aurait ensuite été entraînée dans une maison en construction où les suspects se seraient relayés sur elle avant de la filmer alors qu'elle était nue.

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Après les faits, les mis en cause auraient récupéré son numéro de téléphone et l'auraient menacée de mort si elle révélait ce qui s'était passé. Le lendemain, ils lui auraient envoyé des images, vidéos et messages vocaux compromettants, exigeant des faveurs sexuelles sous la menace d'une diffusion sur les réseaux sociaux. Les déclarations de la victime ont été corroborées par son compagnon, qui a confirmé avoir été menacé avec une arme blanche, expliquant ainsi sa fuite.

Une opération de police judiciaire menée à Niary Pneus, avec le concours de la victime, a permis l'interpellation de deux premiers suspects. Selon la police, ces derniers ont reconnu les faits lors de leur audition et déclaré avoir agi de concert avec leurs co-auteurs.