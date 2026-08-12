Ile Maurice: Un piéton succombe après avoir été percuté par un 4x4

Depuis le début de l'année, 89 personnes ont perdu la vie sur les routes, soit une moyenne d'un décès tous les deux jours et demi. Le lundi 10 août, vers 19 heures, un nouvel accident mortel s'est produit à Sébastopol. Un piéton a été percuté par un pick-up alors qu'il traversait la route. La victime a été identifiée comme étant Swaraj Raj Singh Sukhari, âgé de 58 ans et domicilié à Lesure.

Grièvement blessé après l'impact, le quinquagénaire a été pris en charge par les secours. Le Dr Ramasawmy, du SAMU, appelé sur les lieux, a toutefois certifié le décès. Sur instruction du Dr Monvoisin, Principal Police Medical Officer, le corps a été transporté à la morgue de l'hôpital sir Anerood Jugnauth pour y être examiné.

Selon les premiers éléments recueillis par la police, Swaraj Raj Singh Sukhari traversait la route à un endroit sombre lorsque le véhicule, qui se dirigeait vers Rivière-du-Rempart depuis Montagne-Blanche, l'a percuté. Sous la violence du choc, la victime aurait été projetée dans un caniveau.

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Le conducteur, un mécanicien de 46 ans, résidant à Curepipe, a été soumis à un test d'alcoolémie ainsi qu'à un dépistage de drogues par les éléments de l'Emergency Response Service. Les deux tests se sont révélés négatifs.

Le conducteur, qui détient un permis de conduire pour voiture, van et autobus, a néanmoins été placé en détention au poste de police de Quartier-Militaire, sur ordre du Deputy Commisioner of Police. L'enquête policière se poursuit afin d'établir les circonstances exactes de cet accident mortel.

Les accidents de la route continuent ainsi de faire de nombreuses victimes, rappelant une nouvelle fois l'urgence de renforcer la sécurité routière. Pour que cette série noire s'arrête...