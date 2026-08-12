Ile Maurice: Il en montre trop à bord du vol MK 042, la police le cueille à Gatwick

Un incident à bord du vol MK 042 d'Air Mauritius (MK), en provenance de Maurice et à destination de Londres-Gatwick, a conduit à l'intervention de la police à l'arrivée de l'appareil, le samedi 8 août. Le vol, opéré par un Airbus A350-900, a atterri à l'aéroport de Gatwick à 6 h 21.

Selon le site spécialisé Flight Drama, les membres du personnel navigant avaient demandé la présence des autorités à l'arrivée en raison du comportement du passager du siège 20B: il aurait notamment exposé ses parties intimes devant un membre de l'équipage, et aurait importuné d'autres passagers en effectuant des allers et retours dans l'avion en faisant du bruit. L'équipage aurait ainsi signalé la nécessité de la présence de la police à l'arrivée du vol à Londres.

MK confirme qu'un incident s'est produit sur le vol MK 042. La compagnie indique qu'un passager a adopté «un comportement perturbateur envers d'autres passagers et des membres de l'équipage», et ce, malgré plusieurs rappels à l'ordre de la part du personnel de cabine. À l'arrivée à Gatwick, le passager a été remis aux autorités compétentes afin que les suites appropriées puissent être données à l'affaire.

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L'acompagnie précise également que sa communication fait suite à la circulation d'une vidéo sur les réseaux sociaux.

Elle réaffirme son engagement à assurer la sécurité, le respect et le bien-être de l'ensemble des passagers et des membres de son équipage à bord de ses appareils. À ce stade, les autorités britanniques n'ont pas communiqué publiquement sur les éventuelles suites judiciaires ou policières données à cet incident.