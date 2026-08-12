Ile Maurice: Chimajee oppose sa version à celle de l'enquête

Une phrase prononcée devant le tribunal de Bambous pourrait devenir un élément important pour la suite du dossier : Ravindra «Kris» Chimajee (photo) a affirmé disposer de preuves établissant qu'il ne s'était jamais rendu à La Réunion. Le skipper de 37 ans a livré cette version alors que la cour s'intéressait à l'état d'avancement de son interrogatoire par l'Anti-Drug and Smuggling Unit.

Interpellé dans le cadre de l'enquête sur les quelque 155,7 kilos de cannabis saisis à La Réunion, Chimajee a affirmé avoir pleinement coopéré avec les enquêteurs. Il a soutenu leur avoir transmis les informations dont il disposait concernant l'embarcation au centre des investigations et assuré avoir livré sa version des faits.

Cette position est appelée à être confrontée aux éléments déjà recueillis par la police. Chimajee fait l'objet d'une accusation provisoire de complot en vue d'importer du cannabis à Maurice. La police allègue qu'il aurait participé, avec Gulshan Govind et d'autres personnes, à un projet visant à acheminer depuis La Réunion une cargaison estimée à Rs 234 millions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le dossier repose notamment sur une chronologie précise. Le complot allégué aurait été commis le 25 juillet à Chamarel. Le lendemain, la Gendarmerie nationale française interceptait la cargaison de cannabis à La Réunion. Puis, le 27 juillet, une embarcation soupçonnée d'avoir été utilisée dans l'opération était retrouvée dans le lagon du Morne.

C'est désormais autour de cette séquence que les enquêteurs tentent de reconstituer les déplacements de chacun. Les éléments matériels saisis à Maurice, les images exploitées dans le cadre de l'enquête et les informations communiquées par les autorités françaises doivent permettre de vérifier les différentes versions.

Chimajee, domicilié à La Gaulette et défendu par Me Nabiil Kaufid, reste néanmoins sous le coup de l'accusation provisoire. La police a maintenu son opposition à sa remise en liberté. À l'issue de sa comparution, il a été reconduit en cellule policière jusqu'au 18 août, date de sa prochaine comparution.

Entre-temps, son affirmation selon laquelle il n'aurait jamais quitté Maurice devra être confrontée aux pièces du dossier. Dans cette affaire, la question n'est donc plus seulement de savoir qui était lié à l'embarcation, mais de déterminer si les preuves invoquées par Chimajee peuvent effectivement établir où il se trouvait au moment où, selon la police, l'opération se mettait en place.