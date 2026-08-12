Ile Maurice: Les nouvelles règles du jeu

Et c'est une autre redistribution des cartes ! Au gouvernement comme dans l'opposition, les rapports de forces se redessinent dans un paysage politique en pleine recomposition. Ainsi, l'ironie veut que ce soit un ancien mauve (Quirin), expulsé du MMM, qui permette aujourd'hui au nouveau FMP de Bérenger de rafler le poste de leader de l'opposition à Lesjongard !

En affichant sa position de «neutralité», en révélant avoir reçu un appel du président de la République qui l'interrogeait sur un éventuel soutien au poste de leader de l'opposition, et en affirmant ne vouloir favoriser ni le FMP ni le MSM, Quirin laisse entrevoir une porte ouverte à toutes les éventualités. En ne soutenant pas Lesjongard, il permet ainsi au représentant du FMP d'occuper le leadership de l'opposition.

Est-ce que cette posture indépendante de celui qui n'a jamais caché ses ambitions pour occuper le fauteuil du ministère des Sports doit aussi se lire comme un clin d'oeil au pouvoir dans la perspective du prochain remaniement annoncé par le Premier ministre ?

«Pou ena bann sanzman, pou ena enn remaniman», confirmait Ramgoolam, annonçant également l'option d'un retour à la formule des PPS, alors même qu'il vient de nommer deux junior ministers, dont la fonction demeure toujours floue !

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Quel bilan pour les trois junior ministers, dont l'un a été révoqué, l'autre forcée de «step down», tandis que Fook Yune-Bacha change, elle, de portefeuille ? Et quels seront les nouveaux rôles de ceux qui ont été choisis, si ce n'est de respecter l'équilibre ethnique, avec le remplacement de deux profils - Leu Govind et Pierre - par deux autres (Savabaddy et Apollon) issus de la même communauté ?

Alors qu'il avait agi promptement pour révoquer le député Pierre de son poste de junior minister, Ramgoolam s'est gardé d'expulser l'élu de Stanley/Rose Hill, ne voulant pas contribuer à grossir les rangs d'une opposition qui se consolide progressivement. Si d'aucuns s'attendaient à voir le député Rouge franchir le pas, après que son «Non» sonore l'avait propulsé au rang de symbole de défiance, celui-ci aura créé la surprise en annonçant son intention de demeurer au PTr, assumant la mission de backbencher de la majorité.

Une position inattendue pour nombre de ceux qui le voyaient déjà sur les bancs d'une opposition qui se consolide petit à petit. Pierre a aussi voulu faire la différence lors de sa rencontre avec les médias, où il a privilégié un exercice de questions-réponses à la place de la traditionnelle conférence de presse, tout en revendiquant incarner une nouvelle génération de politiciens souhaitant faire les choses autrement.

L'avenir nous dira si l'élu du PTr pourra réellement se faire le porte-voix de la population ou si cette nouvelle liberté ne constitue pas plutôt une posture d'attente sur un échiquier politique secoué.

Plusieurs options pourraient s'offrir à l'élu du No 19 : une fonction de PPS, s'il recolle les morceaux avec son leader, ou un rapprochement avec un parti de l'opposition dans l'attente des prochaines législatives.

Jusqu'ici, deux leaders ont déclaré être en contact avec le nouveau backbencher rouge. D'abord Badhain, qui voulait lui offrir «la clé du royaume des cieux» s'il rejoint le Reform Party, et Bérenger, qui confirme avoir ouvert une ligne de communication avec son colistier de Stanley-Rose Hill.

«Monn soutenir li et mo laisse li faire so travay. S'il souhaite nous rejoindre, je l'accueillerai...», déclare le leader du FMP. Un appel qui permet à Pierre de mesurer à quel point il est courtisé, au point d'affirmer que la position la plus facile pour lui serait de rejoindre le FMP, parti appelé à connaître un nouveau rayonnement avec le nouveau leader de l'opposition issu de ses rangs.

Et ce ne sera ni Bérenger ni sa fille - qui elle assumera la fonction de whip - mais le fidèle Baboolall, le seul à n'avoir pas suivi ses amis du MMM lors de la déchirure des mauves, qui héritera finalement du fauteuil de leader de l'opposition.

En succédant à Lesjongard, dont le passage efficace à ce poste aura illustré sa longue expérience parlementaire, l'élu du FMP se retrouve désormais propulsé au premier rang de l'opposition officielle.

Une ascension personnelle pour le député de la circonscription No 10 dont le nouveau rôle renforce la position du Fron Militan Progresis dans une opposition en pleine recomposition, avec une nouvelle redistribution des cartes....