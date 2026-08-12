Ile Maurice: Baux résidentiels, plages et ENL Land Limited - Le plan de Shakeel Mohamed

Le ministre du Logement et des terres, Shakeel Mohamed, a annoncé une révision de la grille des loyers des Building Site Leases à usage résidentiel, ainsi que de nouvelles mesures concernant l'accès au littoral, lors d'une conférence de presse tenue hier. Il est également revenu sur un dossier foncier distinct concernant des terrains liés à ENL Land Limited.

Loyers des «Building Site Leases» revus

Le gouvernement recense actuellement 41 442 Building Site Leases à usage résidentiel, dont 19 442 liés à d'anciens logements de la Central Housing Authority. Shakeel Mohamed a indiqué que la grille des loyers, inchangée depuis 2011, est revue à la lumière de l'évolution des salaires et des revenus des ménages au fil des années.

À compter du 1eᣴ juillet 2026, les familles dont le revenu mensuel ne dépasse pas Rs 48 000 effectueront un paiement unique de Rs 60, correspondant à un loyer de Re 1 par an sur un bail de 60 ans. Pour les revenus compris entre Rs 48 001 et Rs 100 000, le loyer annuel sera de Rs 1 000. Au-delà de Rs 100 000, le loyer correspondra à la valeur locative établie par le Valuation Department.

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Vers davantage de propriétaires

Sur les 41 442 baux recensés, 22 349 terrains ont déjà été vendus au prix symbolique de Rs 2 000, tandis que 11 432 locataires n'ont pas encore soumis leur demande. Le ministre a précisé que l'objectif de cette réforme est de faciliter l'accès à un logement sûr et décent pour les familles à faibles revenus.

Le ministre est également revenu sur des ventes effectuées entre 2014 et 2016 sur des pas géométriques, dont 364 sites sont considérés comme ayant été vendus illégalement. Ce dossier fait toujours l'objet de discussions à l'amiable avec les personnes concernées.

ENL Land Limited : un nouveau dossier

Autre développement, distinct de la réforme des baux : le ministère a entamé des discussions avec ENL Land Limited concernant des terrains ayant appartenu au Savannah Sugar Estate et loués à l'État pour du pâturage de 1963 à 2062.

Des centaines de familles occupent, sans bail formel, des terrains et des logements dans les régions de L'Escalier, de La Sourdine et de Camp-Diable depuis le passage du cyclone Carol, dans les années 1960.

Le gouvernement négocie la rétrocession de ces terrains à l'État pour une roupie symbolique, dans la perspective de régulariser l'occupation et, à terme, de faciliter le transfert de propriété aux familles concernées. Des discussions sont également en cours pour obtenir la reconnaissance formelle d'un droit de passage garantissant l'accès à la plage publique dans la zone.

Accès aux plages : Pointe-d'Esny dans le viseur

Shakeel Mohamed effectuera par ailleurs, demain, jeudi 13 août, une visite à la plage de Pointe-d'Esny afin d'identifier les zones où l'accès public au littoral a été obstrué. Une signalisation claire sera installée aux points d'accès identifiés et les obstructions non autorisées le long des pas géométriques seront retirées. «Une plage privée, ça n'existe pas», a-t-il déclaré, rappelant que l'accès à la mer est un droit public qui doit être respecté, tout en appelant le public à faire preuve de discipline sur les plages.

Cette visite s'étendra également à d'autres plages de l'île. Le ministre affirme qu'il collaborera avec son homologue de l'Environnement pour renforcer l'application de la loi. «Met lord parski ou pa kapav al laplaz pou al relax e ou trouv tou dimounn pe met zot lamizik for, dis kalite lamizik, ena ki met zot masinn lor laplaz mem. Bizin respekte dimounn», a-t-il déclaré.

Il a promis des lois plus sévères ainsi qu'un suivi de leur mise en oeuvre, tout en reconnaissant les difficultés liées à leur application : «Moris nou for lor met lalwa me very weak kan bizin inplemante!»