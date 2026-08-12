Sénégal: Eclipse - « Il ne faut jamais regarder directement le Soleil », alerte Maram Kaïré

12 Août 2026
Le Soleil (Dakar)
Par B. G. DIOP

À Dakar, l'Agence sénégalaise d'études spatiales (Aspa) prévoit, cette après-midi, une séance publique d'observation sur la Corniche Ouest, au niveau de la plateforme située en face de la Bibliothèque universitaire (Bu) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad). Le site a notamment été choisi pour son horizon ouest dégagé.

« Nos équipes seront présentes avec des équipements adaptés pour permettre au public d'observer le phénomène en toute sécurité, mais aussi pour expliquer et répondre aux questions », annonce Maram Kaïré, directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales (Aspa).

Une précaution s'impose toutefois : l'observation directe du soleil sans protection adaptée peut être dangereuse pour les yeux. « Il ne faut jamais regarder directement le soleil sans une protection spécialement conçue pour l'observation solaire », a-t-il conseillé.

Toutefois, les lunettes de soleil ordinaires ne constituent pas une protection suffisante.

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