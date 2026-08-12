Sénégal: Eclipse solaire - Qu'est-ce que c'est ?

Le ciel sénégalais sera au rendez-vous ce mercredi 12 août 2026 avec une éclipse solaire. Visible dans une grande partie du Sénégal sous la forme d'une éclipse partielle, le phénomène sera total sur une bande beaucoup plus étroite de la surface terrestre. Mais comment se produit une éclipse solaire et pourquoi est-elle si particulière ?

Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune s'interpose entre la Terre et le Soleil, au moment de la nouvelle Lune. Elle masque alors une partie ou la totalité du disque solaire et projette son ombre sur la Terre.

Selon la position de l'observateur, l'éclipse peut être partielle, lorsque seule une partie du Soleil est cachée, totale, lorsque la Lune recouvre entièrement le disque solaire, ou annulaire, lorsqu'un anneau lumineux reste visible autour de la Lune.

Selon l'Association française d'astronomie (Afa), une éclipse totale repose sur une remarquable coïncidence : le Soleil est environ 400 fois plus grand que la Lune, mais il est aussi environ 400 fois plus éloigné de la Terre. Les deux astres présentent ainsi presque le même diamètre apparent dans le ciel, ce qui permet à la Lune de masquer complètement le Soleil.

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Une ombre très étroite

Lors d'une éclipse totale, l'ombre centrale de la Lune, appelée ombre ou umbra, atteint une zone limitée de la surface terrestre. Les observateurs qui se trouvent dans cette bande peuvent voir le Soleil disparaître totalement pendant quelques instants.

Autour de cette zone se trouve la pénombre, beaucoup plus vaste, où l'éclipse apparaît seulement partielle. C'est cette configuration qui concerne une grande partie des régions situées en dehors de la bande de totalité.

L'éclipse du 12 août commencera en Russie, traversera le Groenland et l'océan Atlantique avant d'atteindre l'Europe. Selon les données de l'Observatoire de Paris, notamment à travers son site éclipSEOP, la totalité sera notamment visible en Espagne, sur une bande traversant le nord du pays jusqu'aux îles Baléares. La France métropolitaine observera une éclipse partielle.

Pourquoi pas chaque mois ?

La Lune fait le tour de la Terre en environ un mois. Pourtant, une éclipse solaire ne se produit pas à chaque nouvelle Lune. La raison est l'inclinaison de l'orbite lunaire, d'environ 5 degrés par rapport au plan de l'orbite terrestre autour du Soleil.

La plupart du temps, la Lune passe donc légèrement au-dessus ou au-dessous de l'alignement nécessaire. Pour qu'une éclipse se produise, elle doit être proche de l'un des points où son orbite croise le plan de l'orbite terrestre, appelés noeuds orbitaux.

Quelques minutes de totalité

Les éclipses solaires se produisent plusieurs fois par an à l'échelle de la planète, mais une éclipse totale visible depuis un endroit précis est beaucoup plus rare. L'Association française d'astronomie rappelle que l'ombre de la Lune ne touche la Terre que sur une bande de quelques centaines de kilomètres de large. Pour un même lieu, il peut ainsi s'écouler plusieurs siècles avant de revoir une éclipse totale.

La totalité, elle, ne dure que quelques minutes. À Burgos, en Espagne, elle doit durer environ 1 minute et 48 secondes, alors que l'ensemble du phénomène, avec les phases partielles, s'étendra sur près de deux heures.

Observer avec protection

À Dakar, l'Agence sénégalaise d'études spatiales (Aspa) prévoit une séance publique d'observation sur la Corniche Ouest, au niveau de la plateforme située face à la Bibliothèque universitaire de l'Ucad. Des équipements adaptés doivent permettre au public de suivre le phénomène en toute sécurité.

La prudence reste toutefois indispensable. « Il ne faut jamais regarder directement le soleil sans une protection spécialement conçue pour l'observation solaire », avertit Maram Kaïré, directeur général de l'Aspa.

Les lunettes de soleil ordinaires ne constituent pas une protection suffisante. L'AFA recommande des lunettes spécialement conçues pour l'observation du Soleil et conformes à la norme ISO 12312-2:2015. La rétine ne possédant pas de récepteurs de douleur, une atteinte peut survenir sans que l'observateur ressente immédiatement de douleur et entraîner des dommages irréversibles.

L'éclipse ne fait donc pas disparaître le Soleil : pendant quelques instants, c'est simplement la Lune qui vient s'interposer entre notre planète et notre étoile.