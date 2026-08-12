Sénégal: Thiès - 500 jeunes réunis autour des valeurs du sport

12 Août 2026
Le Soleil (Dakar)
Par F.B.B

L'ancienne championne d'Afrique a organisé, ce lundi à Thiès, une grande journée sportive qui a réuni près de 500 jeunes issus de différentes disciplines. Taekwondo, football, arts martiaux, mais aussi jeunes non-pratiquants : tous se sont retrouvés autour d'un même idéal, celui d'un sport porteur de valeurs et d'espoir.

Bien plus qu'un simple rassemblement sportif, selon Bineta, cette initiative entend offrir à la jeunesse un cadre d'expression sain, structuré et formateur. L'objectif est de promouvoir les valeurs fondamentales de l'olympisme, notamment l'excellence, l'amitié et le respect, à quelques mois des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.

L'une des particularités de cette journée réside dans son caractère inclusif. En effet, l'événement a également permis de mettre en lumière les enfants en situation de vulnérabilité, notamment les enfants de la rue, qui ont été associés à cette initiative.

Pour la championne, l'autre objectif de cette journée est de détecter et d'accompagner les futurs talents, susceptibles de porter haut les couleurs de Thiès et du Sénégal sur la scène internationale.

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