Congo-Brazzaville: Transformation numérique - L'IGN et l'ONG Pratic unissent leurs expertises

L'Institut géographique national (IGN) et l'organisation non gouvernementale (ONG) Pratic ont signé, le 11 août à Brazzaville, une convention-cadre de partenariat destinée à accompagner la transformation numérique de cette institution chargée de la production, de la sécurisation du patrimoine cartographique, de la gestion et de la diffusion des données géospatiales au Congo.

Faire entrer davantage les données géographiques dans l'ère numérique, c'est l'objectif de la convention-cadre signée entre l'IGN et l'ONG Pratic. Fruit de plusieurs échanges entre les deux parties, cet accord vise à conjuguer l'expertise de l'IGN en matière de modernisation de la cartographie nationale, de données géospatiales et le savoir-faire de Pratic dans le domaine du numérique.

Pour le directeur général de l'IGN, Etienne Paka, cette signature constitue une étape importante dans le processus de modernisation de l'institution. Il a rappelé que l'IGN est l'acteur public de référence en matière de production, de gestion et de diffusion des données géospatiales, lesquelles jouent désormais un rôle essentiel dans la prise de décision et la conduite des politiques publiques.

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« Aucune nation ne peut aujourd'hui se développer sans numérique, sans l'information numérique dans sa composante géospatiale », a-t-il souligné, estimant que les politiques publiques portant sur les territoires ne peuvent être efficacement conçues et évaluées sans données spatiales fiables.

La convention doit notamment permettre à l'IGN de passer progressivement des supports analogiques aux outils numériques. « Nous produisons des cartes, généralement sous format papier, qui restent méconnues parce que les gens ne viennent pas ici. Aujourd'hui, tout se fait sur un ordinateur ou un portable. Nous voulons donc être visibles sur internet », a expliqué Etienne Paka.

L'originalité de cette collaboration réside également dans le choix d'un partenaire local. Le directeur général de l'IGN s'est dit particulièrement satisfait de pouvoir compter sur l'expertise congolaise. « Nous avons la compétence locale. Nous connaissons nos problèmes et nous connaissons aussi les solutions à apporter », a-t-il fait valoir.

De son côté, le président de l'ONG Pratic, Luc Missidimbazi, a indiqué que son organisation entend accompagner l'IGN dans la numérisation, la sécurisation et la valorisation de ses productions. Le partenariat prévoit précisément la mise en place d'une plateforme numérique regroupant les cartes produites par l'IGN dans un espace sécurisé et accessible, conformément au cadre réglementaire.

Il est également prévu de développer des bases de données adaptées au numérique afin de préserver, authentifier et faciliter l'exploitation des données géographiques par les administrations publiques, les structures privées, les chercheurs et autres utilisateurs.

Le partenariat accorde, par ailleurs, une place à l'innovation et au développement des compétences. Des initiatives d'incubation pourraient permettre à de jeunes talents et aux start-ups de développer des solutions autour des données géospatiales et de contribuer à l'émergence d'un écosystème numérique national. Pour Pratic, cette collaboration doit également contribuer à mieux valoriser les données produites par l'IGN, en l'occurence les nouvelles données cartographiques, au bénéfice des acteurs économiques et institutionnels.

Au-delà de la transformation numérique de l'IGN, les deux partenaires ambitionnent de faire de cette coopération une expérience susceptible d'être valorisée à l'échelle sous-régionale et africaine. Les premières actions opérationnelles devraient être lancées dans les prochaines semaines.