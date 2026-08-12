Maroc: Le pays se prépare à l'éclipse partielle du soleil avant l'éclipse totale de 2027

Alors que les Espagnols qui habitent dans le nord du pays auront la chance d'observer une éclipse totale du soleil mercredi 12 août, le Maroc sera le seul pays à pouvoir contempler l'éclipse partielle en fin de journée. Pour l'occasion, la fondation Attarik organise un événement gratuit, et déjà complet. Près de 500 personnes pourront observer le phénomène dans les meilleures conditions sur une plage de Casablanca entourées de spécialistes dans les sciences de la Terre et des planètes.

Le téléphone ne cesse de sonner à la réception du musée de l'Attrarik Fondation. Et depuis mardi, la réponse est la même : toutes les places sont déjà réservées pour l'observation encadrée de l'éclipse partielle, attendue à 18h45, à Casablanca. « On a eu des milliers d'appels. Il y a beaucoup de monde. Un peu dégoûtés parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir de place », constate Rym Aoudejhane, chargée de projet de la fondation.

Mohamed Aoudjehane, géologue et directeur de la fondation, a réussi à se procurer près de 500 lunettes certifiées, quasiment introuvables au Maroc, pour que les férus d'astronomie puissent en profiter en toute sécurité, l'observation à l'oeil nu du phénomène étant très dangereuse pour la rétine. Et pour les autres, il reste le système D. « On peut percer un trou dans un carton et le projeter sur une surface blanche, une feuille de papier », rappelle le directeur de la fondation.

Près de 90 % du soleil caché par la lune

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À Casablanca, à partir de 18 h 45, la lune cachera 87 % du soleil, plongeant la ville dans l'obscurité. Une première depuis plus de 20 ans. « C'est un phénomène fantastique. C'est la lune qui passe entre la Terre et le soleil. Notre soleil sera un croissant de soleil éclipsé parce que le soleil se couchera à 20 h 20 et l'éclipse ne sera pas encore finie », explique Mohamed Aoudjehane.

Et c'est une sorte de répétition générale pour toute l'équipe de la fondation puisque l'année prochaine, le 2 août 2027, une éclipse totale de soleil pourra être observée dans le nord du Royaume.