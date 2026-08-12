Madagascar: Des députés du camp du président déchu créent une plateforme en soutien au pouvoir en place

12 Août 2026
Radio France Internationale

Une nouvelle formation politique voit le jour à Madagascar. Elle est composée de 80 députés, affiliés aux partis de l'opposition, dont certains sont issus de l'IRMAR, le parti du président déchu Andry Rajoelina. Ils ont annoncé, dans la nuit de lundi 10 août, la création d'une nouvelle plateforme, tout en rapport au pouvoir de la Refondation.

Plusieurs lectures sont possibles, mais la plus évidente, c'est justement la volonté pour ces 80 députés de se désolidariser de l'ancien régime et de l'ancien président Andry Rajoelina, renversé à la mi-octobre. Autrement dit, ils quittent les rangs de l'opposition pour soutenir le pouvoir actuel.

Sauf que, selon la presse malgache, la Constitution interdit aux députés de rallier un parti autre que celui au nom duquel ils se sont fait élire. La solution trouvée est simple : ils ont créé la VFM, une nouvelle plateforme qui, outre les députés, rassemble d'anciens élus, des maires et des chefs de fokontany, des sous-divisions administratives.

Dans le même temps, en annonçant la création de cette nouvelle entité, le groupe a prêté allégeance au pouvoir du colonel-président Michael Randrianirina.

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Par ailleurs, rappelons que la dissolution de l'Assemblée nationale est l'une des revendications de la société civile, et notamment de la Gen Z. Un processus de « concertation nationale » est d'ailleurs en cours.

En se regroupant dans une nouvelle formation, l'enjeu pour ces députés frondeurs et autres personnalités politiques serait de se consolider et de s'affirmer, avant toute réforme des institutions.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

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