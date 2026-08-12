Ile Maurice: Face aux difficultés économiques, de plus en plus de jeunes cherchent à émigrer

L'envie de partir gagne du terrain chez les jeunes Mauriciens. Selon le dernier rapport de l'Afrobarometer, rendu public lundi 10 août à Réduit, Maurice, 76 % des 18-25 ans ont pensé, à des degrés divers, à émigrer. Cela fait trois fois plus qu'il y a 10 ans. Emploi, études, difficultés économiques ou encore coût de la vie figurent parmi les principales motivations. Un chiffre qui contraste avec l'image d'une île stable et prospère, souvent présentée comme un modèle dans la région. Certains observateurs voient une crise de confiance plus profonde dans l'économie, les institutions, mais aussi dans la capacité du pays à offrir des perspectives à sa jeunesse.

C'est un chiffre qui interpelle. En dix ans, la proportion des jeunes Mauriciens envisageant l'émigration a presque triplé, selon l'Afrobarometer Flagship Report 2026, préparé par l'institut de sondage StraConsult. On atteint désormais les 76 %. En 2016, ils n'étaient que 26 %.

Pour la sociologue Meghna Raghoobar, trois facteurs expliquent cette évolution : le coût de la vie, la hausse des prix de l'immobilier et le sentiment d'un déni de la méritocratie. « Le népotisme et le clientélisme sont réels à Maurice. Pour vivre dignement et être reconnu à sa juste valeur sur son mérite, le marché local s'est verrouillé. Face à ce triple mur, l'exil est une nécessité sociale chez les jeunes », déplore-t-elle.

Difficultés d'accès à l'emploi

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Cette analyse rejoint le sentiment exprimé par les représentants de la jeunesse, confrontés notamment aux difficultés d'accès à l'emploi et à des salaires jugés insuffisants. « Quand trois jeunes Mauriciens sur quatre ont déjà envisagé de quitter le pays, ce n'est pas juste un problème de jeunesse. C'est le signe d'un modèle socio-économique qui ne fonctionne pas », estime Teejvin Woodun, étudiant et membre du forum national des collèges.

Le Canada et l'Australie attirent notamment les jeunes Mauriciens, qui comparent les opportunités offertes ici et ailleurs. « La diaspora mauricienne est immense, surtout au Canada. Il y a simplement l'envie de voir le monde, de vivre autre chose. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas leur pays, c'est un calcul », explique Saniyah Hossenbocus, vice-présidente du Conseil national des étudiants.

Avec 76 % des jeunes qui ont déjà pensé à partir, l'émigration s'impose désormais comme une réalité à prendre en compte dans le débat sur l'avenir de la jeunesse mauricienne.