Egypte: La société égyptienne UMAMI investit 1 million de dollars dans un système d'apprentissage basé sur l'IA

La société égyptienne spécialisée dans les technologies éducatives UMAMI E-Learning Solutions investit plus de 50 millions de livres égyptiennes, soit environ 1 million de dollars, pour développer et déployer un « système d'exploitation de l'apprentissage » (Learning Operating System, LOS) basé sur l'intelligence artificielle, destiné aux gouvernements et aux institutions d'Égypte, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord.

Cet investissement sera réalisé par étapes, au fur et à mesure que l'entreprise développera le produit et en étendra l'utilisation.

Ce système, baptisé LOS, est conçu pour regrouper sur une seule plateforme la formation, les compétences des employés, l'employabilité, les données de performance et les décisions de gestion. UMAMI cible les ministères, les prestataires de formation, les systèmes de santé, les programmes de formation technique et les entreprises qui ont besoin de vérifier si leurs dépenses en matière de formation se traduisent par des améliorations en termes de compétences et de performances.

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Fondée en 2019 par Ahmed Seif El-Din, UMAMI développe des produits d'apprentissage numérique et de formation des effectifs. L'entreprise affirme avoir travaillé sur des programmes dans plus de 35 pays. LOS marque une évolution : l'entreprise passe de la fourniture de produits d'apprentissage à la mise à disposition de la couche technologique utilisée par les institutions pour gérer les données relatives à la formation et aux effectifs.

Ce lancement fait suite à l'obtention par UMAMI d'un certificat « Startup Label » dans le cadre de la Charte des start-ups égyptienne. Le gouvernement a lancé cette charte en février dans le cadre d'un plan visant à soutenir 5 000 start-ups, à mobiliser 1 milliard de dollars de financement et à créer environ 500 000 emplois directs et indirects sur cinq ans. Ce programme vise également à simplifier les services publics et l'accès aux mesures d'incitation pour les entreprises technologiques.

UMAMI figure également parmi les 100 entreprises sélectionnées pour le concours « Africa's Business Heroes » 2026. L'entreprise prévoit d'utiliser LOS pour se développer dans toute la région MENA, les gouvernements et les grandes institutions constituant une part importante de son marché cible. L'engagement de 50 millions de livres égyptiennes correspond à un plan d'investissement destiné au développement et au déploiement de produits, et non à un tour de table externe rendu public.

Points clés à retenir

L'investissement d'UMAMI repose sur le pari que les pouvoirs publics et les entreprises dépenseront moins pour des cours en ligne autonomes et davantage pour des systèmes reliant la formation aux données sur les effectifs. Les systèmes de gestion de l'apprentissage se sont jusqu'à présent concentrés sur la diffusion de cours, l'enregistrement des validations et la gestion des contenus.

UMAMI souhaite que LOS se positionne au-dessus de ces fonctions en assurant, au sein d'un même système, le suivi des compétences, des performances et des besoins en main-d'oeuvre. Cette approche pourrait déboucher sur des contrats plus importants et des revenus récurrents si les ministères et les entreprises intègrent la plateforme à leurs opérations.

Elle place également la barre plus haut en matière de mise en oeuvre. La vente de logiciels aux pouvoirs publics et aux grandes institutions peut impliquer de longs cycles d'approvisionnement, l'intégration de systèmes, des règles de sécurité des données et des exigences d'interopérabilité avec les plateformes existantes de ressources humaines et d'éducation.

L'IA soulève des questions concernant la qualité des données, la confidentialité et la manière dont les institutions utilisent les recommandations automatisées. L'Égypte offre un terrain propice à ce projet, le gouvernement encourageant le soutien aux start-ups et la numérisation par le biais de sa « Charte des start-ups », qui vise à accompagner 5 000 entreprises sur cinq ans.

Le prochain défi d'UMAMI ne réside pas dans l'ampleur de l'investissement de 50 millions de livres égyptiennes, mais dans la capacité de LOS à passer du lancement du produit à la conclusion de contrats. L'adoption par les ministères ou les grands employeurs montrerait si l'entreprise est capable de transformer son expérience en matière d'apprentissage en une infrastructure que les institutions utilisent pour la planification de leurs effectifs.