Nigeria: Le pays lance un « bac à sable » dédié aux stablecoins alors que la réglementation sur les cryptomonnaies prend forme

La banque centrale du Nigeria a ouvert les candidatures pour un « bac à sable » réglementaire qui permettra aux entreprises de stablecoins, aux prestataires d'actifs virtuels, aux fintechs et aux institutions financières de tester leurs produits sous supervision. Les candidatures pour la deuxième promotion sont ouvertes du 12 au 31 août. Le programme comporte deux volets distincts : l'un consacré aux services d'actifs virtuels et l'autre aux produits financiers basés sur les données.

Le volet consacré aux actifs virtuels couvre les stablecoins, la conservation d'actifs, les portefeuilles numériques, les plateformes d'échange, les systèmes de paiement et de règlement, ainsi que les services de conversion de monnaies fiduciaires en cryptomonnaies. Les candidats doivent disposer d'un produit opérationnel et de dispositifs de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, de cybersécurité, de protection des clients et de gestion des risques. Les projets de stablecoins devront peut-être également démontrer comment les réserves, les rachats et la liquidité seront gérés. L'admission ne vaut pas licence.

Ce « bac à sable » fait suite au décret pris en juillet par le président Bola Tinubu, qui a institué un Conseil des actifs virtuels chargé de coordonner la surveillance des cryptomonnaies. La Banque centrale du Nigeria (CBN) préside ce conseil, tandis que l'Administration fiscale du Nigeria et la Commission des valeurs mobilières (SEC) en assurent la vice-présidence. Dans ce cadre, la CBN gère les services de paiement, de règlement, de conservation et autres services liés aux actifs virtuels non liés aux valeurs mobilières, tandis que la SEC supervise les actifs et les activités relevant de la réglementation des valeurs mobilières.

La SEC gère déjà son programme d'incubation réglementaire accélérée destiné aux sociétés d'actifs numériques et d'investissement. Elle a admis 9 entreprises en juillet, dont Luno Fintech Nigeria, Wrapped CBDC, KuCoin Nigeria et Blockvault Custodian. Le « bac à sable » de la CBN crée une voie distincte pour les entreprises dont les produits sont liés aux paiements et aux infrastructures financières.

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Ce cadre intervient alors que l'utilisation des cryptomonnaies reste élevée au Nigeria. Le pays a reçu plus de 92,1 milliards de dollars en cryptomonnaies entre juillet 2024 et juin 2025, selon Chainalysis. Les stablecoins sont utilisés pour les paiements transfrontaliers, le commerce et l'accès à des actifs indexés sur le dollar. Le « sandbox » permet aux régulateurs de tester ces utilisations avant de décider comment elles devraient fonctionner à grande échelle.

Points clés à retenir

Le principal changement réside dans le fait que le Nigeria passe d'un débat sur la réglementation des cryptomonnaies à une phase d'expérimentation visant à déterminer comment les entreprises du secteur des actifs virtuels peuvent opérer au sein du système financier. Le « bac à sable » ne légalise pas tous les stablecoins, portefeuilles ou services de paiement en cryptomonnaies, et l'accès à ce dispositif ne confère pas de licence.

Elle offre aux entreprises sélectionnées un cadre contrôlé pour tester leurs produits auprès des utilisateurs, tandis que la CBN examine les réserves, la conservation des actifs, la cybersécurité, les contrôles anti-blanchiment et les risques pour les consommateurs. La répartition des responsabilités entre la CBN et la SEC revêt également une importance particulière.

Les services de paiement et de règlement basés sur les actifs numériques bénéficient désormais d'un parcours plus clair au sein de la banque centrale, tandis que les investissements tokenisés et autres titres restent sous la tutelle de la SEC. Cela pourrait réduire les chevauchements qui ont jusqu'à présent compliqué la tâche des entreprises cherchant à déterminer quel régulateur contrôle un produit. Pour les entreprises de stablecoins, le Nigeria constitue un vaste marché test, car les dollars numériques y sont utilisés pour les paiements, l'épargne et les virements transfrontaliers.

Chainalysis a estimé que plus de 92,1 milliards de dollars de valeur en cryptomonnaies sont entrés dans le pays en 12 mois. La prochaine étape consistera à voir ce qui se passera après la phase de test. Les entreprises auront besoin d'un parcours leur permettant de passer des essais supervisés à l'obtention de licences. Sans cette étape, le programme pourra certes améliorer la connaissance de la réglementation, mais sans offrir aux entreprises la certitude nécessaire pour investir et se développer.