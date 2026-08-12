Nigeria: Le chiffre d'affaires d'IHS Towers progresse de 8,2 %, mais les coûts énergétiques pèsent sur les bénéfices

IHS Towers a vu son chiffre d'affaires augmenter au premier semestre, grâce à un naira plus fort et à une hausse des ventes qui ont soutenu ses résultats, mais la hausse des coûts énergétiques et les dépenses liées à son projet de cession au groupe MTN ont pesé sur ses bénéfices.

Le chiffre d'affaires des activités poursuivies a progressé de 8,2 %, passant de 780,3 millions de dollars un an plus tôt à 844 millions de dollars au cours des six mois clos en juin. Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 10,4 % pour s'établir à 428,6 millions de dollars.

Les coûts énergétiques ont constitué la principale source de pression. IHS a dépensé 205,4 millions de dollars pour la production d'électricité, principalement au diesel, au premier semestre, soit une hausse de 24 % par rapport aux 165,4 millions de dollars de l'année précédente. Les prix du diesel ont augmenté dans tout le Nigeria à la suite de la hausse des prix mondiaux de l'énergie. Le résultat d'exploitation a chuté de 38,4 %, tandis que la société a enregistré une perte nette de 7,5 millions de dollars au deuxième trimestre, contre un bénéfice de 32,3 millions de dollars un an plus tôt.

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Les coûts liés au projet d'acquisition de MTN ont également pesé sur les résultats. IHS a comptabilisé 83,1 millions de dollars au titre des paiements accélérés fondés sur des actions et des primes versées aux salariés dans le cadre de cette opération et de cessions d'actifs. L'EBITDA ajusté a tout de même progressé de 2,6 % pour s'établir à 514 millions de dollars au premier semestre. Le raffermissement du naira a contribué à hauteur de 40,7 millions de dollars au chiffre d'affaires du deuxième trimestre et de 22,6 millions de dollars à l'EBITDA ajusté.

La croissance sous-jacente s'est avérée plus faible. Le chiffre d'affaires organique a reculé de 0,6 % au premier semestre, les nouveaux locataires, les nouveaux sites et les modifications de baux ayant été contrebalancés par une baisse des revenus liés aux taux de change et par des cessions de sites. Environ 1 050 sites ont été libérés dans le cadre du renouvellement de l'accord entre IHS et MTN Nigeria. À la fin du mois de juin, IHS exploitait 37 672 tours, soit 1 512 de moins qu'un an auparavant, cette baisse étant principalement due à la cession de ses activités au Rwanda.

IHS se retire également d'Amérique latine en prévision du rachat par MTN à 8,50 dollars par action. Les actionnaires ont approuvé l'opération en août, les autorisations réglementaires étant toujours en attente. IHS a cédé sa participation dans la société brésilienne de fibre optique I-Systems pour 183 millions de dollars et a finalisé la vente de ses activités de tours au Brésil et en Colombie. L'entreprise a clôturé le mois de juin avec 1,5 milliard de dollars de liquidités et 3,11 milliards de dollars d'emprunts.

Points clés à retenir

Les résultats d'IHS montrent pourquoi l'opération MTN intervient à un moment charnière pour l'opérateur de pylônes. Le chiffre d'affaires est en hausse, mais une partie de cette progression s'explique par le raffermissement du naira plutôt que par une activité accrue sur ses sites. Le chiffre d'affaires organique a reculé de 0,6 %, tandis que les coûts de production d'électricité ont augmenté de 40 millions de dollars en six mois.

Ce point est important car les opérateurs de pylônes perçoivent des revenus locatifs à long terme, mais doivent assurer le fonctionnement de leurs sites quel que soit le prix du diesel et de l'électricité. La hausse des coûts énergétiques peut donc réduire les bénéfices tirés de la croissance du chiffre d'affaires. IHS réagit en réduisant son implantation, en cédant ses actifs en Amérique latine et ailleurs, et en se concentrant sur l'Afrique, où MTN est déjà son plus gros client.

Cette acquisition réunirait sous un même groupe un important fournisseur de pylônes et un locataire, ce qui donnerait à MTN davantage de contrôle sur les coûts d'infrastructure, mais mettrait fin à l'existence d'IHS en tant que société cotée indépendante. La trésorerie d'IHS, qui s'élève à 1,5 milliard de dollars, lui laisse une marge de manoeuvre pour honorer ses obligations, même si son bilan fait encore apparaître 3,11 milliards de dollars d'emprunts.

La prochaine étape consiste à obtenir l'autorisation réglementaire pour l'opération MTN. Jusqu'à sa finalisation, les investisseurs devraient se concentrer sur le chiffre d'affaires sous-jacent, les dépenses énergétiques et la génération de trésorerie plutôt que sur la croissance globale du chiffre d'affaires. Ces chiffres indiquent si le portefeuille principal de pylônes africains s'améliore avant le changement de propriétaire.