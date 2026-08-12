Afrique: Éclipse solaire partielle - Le Sénégal au rendez-vous d'un phénomène astronomique exceptionnel ce mercredi

Ce mercredi 12 août, le ciel sera marqué par un phénomène astronomique remarquable : une éclipse solaire partielle. Le phénomène sera observable dans plusieurs pays d'Afrique, notamment en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Mauritanie, au Sénégal, au Mali, en Guinée, en Guinée-Bissau, en Sierra Leone et au Liberia.

Au Sénégal, l'éclipse sera visible en fin de journée, avec un début du phénomène prévu, selon les localités, autour de 18 h 20 à 18 h 25. À Dakar, le premier contact est annoncé vers 18 h 25. Le maximum de l'éclipse devrait intervenir vers 19 h 12, avant que la Lune ne poursuive progressivement sa course et que le phénomène ne prenne fin.

Selon les informations rapportées par nos confrères du Soleil Quotidien, Maram Kaïré, directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales (Aspa), a expliqué que les observateurs pourront, pendant un peu plus d'une heure, voir la Lune « grignoter » progressivement une partie du disque solaire.

Une éclipse qui ne sera pas totale au Sénégal

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Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil, occultant totalement ou partiellement la lumière solaire observée depuis notre planète. Lorsque l'alignement entre les trois astres n'est pas parfait pour une région donnée, seule une partie du disque solaire est masquée : il s'agit alors d'une éclipse partielle.

C'est le cas au Sénégal. Selon les précisions de Maram Kaïré, « Au Sénégal, l'éclipse ne sera pas totale, elle sera partielle ».

La phase de totalité sera, quant à elle, observable dans d'autres régions du monde, notamment au Groenland, en Islande et dans certaines parties de l'Espagne.

Un phénomène à observer avec précaution

Si l'éclipse solaire constitue un événement astronomique particulièrement intéressant pour le grand public et les scientifiques, son observation nécessite toutefois certaines précautions. Il est fortement déconseillé de regarder directement le Soleil, même pendant une éclipse partielle, car cela peut entraîner des lésions oculaires graves. L'observation doit se faire avec des équipements spécialement conçus pour l'observation solaire et conformes aux normes de sécurité.

Au-delà de son caractère spectaculaire, une éclipse solaire représente une occasion importante pour la recherche et la vulgarisation scientifique. Ces événements permettent notamment aux astronomes d'étudier différents phénomènes liés au Soleil et à son environnement, tout en offrant au public une opportunité de mieux comprendre les mouvements de la Terre et de la Lune.

L'éclipse constitue également un moment privilégié de sensibilisation aux sciences et à l'astronomie. Elle permet d'illustrer concrètement les mécanismes qui régissent le système Terre-Lune-Soleil et de susciter l'intérêt des jeunes pour les disciplines scientifiques.

Sur Terre, les effets d'une éclipse solaire restent généralement limités et temporaires. Le passage de la Lune devant le Soleil entraîne notamment une baisse momentanée de la luminosité et, selon l'importance de l'occultation, de légères variations de température et des changements observables dans certaines conditions atmosphériques. Ces effets sont toutefois sans commune mesure avec les conséquences durables que pourraient avoir d'autres phénomènes astronomiques.

Ainsi, l'éclipse solaire de ce mercredi constitue avant tout un événement astronomique exceptionnel et une opportunité d'observation et de sensibilisation scientifique, à condition de respecter strictement les consignes de sécurité pour protéger les yeux.