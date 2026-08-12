Cote d'Ivoire: Les lignes sont-elles en train de bouger ?

analyse

Après l'étape des législatives qui se sont déroulées dans les conditions que l'on sait, notamment les nombreuses contestations sur le processus et même sur le scrutin, l'heure semble aujourd'hui aux grandes manœuvres, au dialogue pour faire court.

Il faut le souligner, l'agenda politique s'y prête, car il n'y a aucune élection en perspective, et surtout un vent de décrispation semble se lever, du moins pour une frange importante de la classe politique ivoirienne, en dépit des tensions, réelles ou supposées, internes aux différents partis politiques, tout au moins au sein des plus grands parmi eux.

Le signal fort donné par le gouvernement ivoirien a été le lancement, par le Premier ministre Robert Beugré Mambé, d'une concertation avec l'opposition et la société civile, le 22 juin 2026 à Abidjan — soit près de six mois après les dernières législatives. L'objectif annoncé selon les participants à cette rencontre est d'esquisser les contours d'une réforme visant à restaurer la transparence et la confiance dans le processus électoral.

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Faut-il le rappeler, le RHDP au pouvoir avait remporté une victoire écrasante lors des législatives de décembre 2025, sur un score de 197 sièges sur les 255 que compte le parlement. Une concertation de cette nature est de toute évidence bien inspirée et porte la marque d'une ouverture, dans un contexte d'adversité de basse tension.

Toutefois, ce qui semble être une dynamique positive dans le sens de remettre sur la table plus de consensus et de sérénité dans le jeu politique ivoirien devra d'ores et déjà adresser trois types de problèmes au moins, et non des moindres, que pose l'espace politique. Un mouvement à double vitesse, avec d'une part les fractures et de l'autre les recompositions en cours.

Le premier fait notoire, c'est bien sûr la dynamique d'effritement, qui d'ailleurs a commencé depuis les législatives, au niveau de l'opposition ivoirienne. En effet, du côté du PPA-CI, la fracture occasionnée par la séparation survenue entre Laurent Gbagbo et Ahoua Don Mello, un de ses plus fidèles lieutenants, à l'occasion de la présidentielle d'octobre 2025 d'une part, et d'autre part le boycott décidé aux législatives, en constituent les traits saillants d'une dissidence qui a fini par se révéler.

Aujourd'hui encore, le PPA-CI a fait sa mue en optant pour une direction collégiale autour du Président Gbagbo, avec cinq figures éminentes du parti : Assoa Adou, Hubert Oulaye, Emmanuel Ackah, Justin Koné Katinan et Sébastien Dano Djédjé, avec pour unique objectif de mobiliser et de raffermir les bases du parti.

Le deuxième élément est que, du côté du PDCI aussi, ce double mouvement est observé depuis la disqualification de la candidature de Tidjane Thiam à la présidentielle, et les mauvais résultats enregistrés lors des législatives, que certains caciques du parti semblent minimiser. Le séjour prolongé du leader du PDCI-RDA n'est pas pour faciliter les choses.

Mais pour certains analystes, le temps n'est pas compté : il y a de la marge d'ici les prochaines échéances électorales, et par conséquent on peut espérer voir une nouvelle recomposition et des consensus encore plus larges, notamment sur le point le plus discuté ces dernières années, à savoir la CEI, qui d'ailleurs a été dissoute en mai 2026.

Quant au RHDP, il consolide son bloc avec la maîtrise des différentes institutions et se trouve en position de convoquer un dialogue avec les acteurs. Ainsi, son initiative pourrait probablement être le déclencheur d'une nouvelle recomposition du paysage politique, au regard de l'émergence de nouveaux leaders qui regardent déjà vers la présidentielle de 2030 et la succession de Ouattara.