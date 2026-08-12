Le président d'honneur du Salon international des fournisseurs et investisseurs d'Afrique (Sifia) a livré un plaidoyer en faveur de la paix, de la jeunesse et d'une coopération économique africaine renforcée.

Le compte à rebours est lancé. Prévu du 19 au 26 octobre, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, à Cocody, le Salon international des fournisseurs et investisseurs d'Afrique (Sifia) a été officiellement lancé, le mardi 11 août 2026, à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, au Plateau.

Placée sur le thème « Côte d'Ivoire : terre d'opportunités », cette édition, selon Jean-Marc Ekressin, président d'Archipel Groupe, initiateur et commissaire général du Sifia, réunira des acteurs économiques locaux et internationaux autour d'un objectif : « favoriser les partenariats d'affaires, stimuler l'investissement et faciliter l'accès à de nouveaux marchés ».

Avant de lancer officiellement le Salon, Kobenan Mathieu, représentant le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Kalil Konaté, a salué l'initiative portée par Archipel Groupe et invité les entreprises ivoiriennes et africaines à s'approprier davantage le Sifia.

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Le programme tel que présenté par le commissaire général s'articulera autour de trois grands axes. Le panel diplomatique sera consacré à la coopération internationale, au co-développement et aux relations bilatérales avec plusieurs pays partenaires, notamment l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Chine, l'Inde et la Turquie, l'Egypte, le Sénégal.

Le panel économique mettra l'accent sur le commerce intra-africain, les nouvelles technologies et les solutions aux défis économiques du continent.

Un troisième espace sera consacré aux femmes entrepreneurs, avec pour ambition de valoriser leur contribution à la dynamique économique africaine.

Le lancement du Sifia a été marqué par la première prise de parole publique du professeur Voho Sahi depuis son retour d'Algérie où il a représenté la Côte d'Ivoire durant six années en qualité d'ambassadeur.

Désormais président d'honneur du Sifia, le diplomate a placé son discours sous le signe de l'économie, de la paix et de la coopération africaine. S'appuyant sur la pensée de Montesquieu selon laquelle « l'effet naturel du commerce est de porter à la paix », Voho Sahi a souligné le lien étroit entre stabilité et développement économique.

Pour lui, « la paix constitue le premier capital de toute économie moderne, car elle favorise la confiance, l'investissement, la croissance des entreprises et la réalisation des projets ».

Il a ainsi salué les efforts consentis en faveur de la stabilité de la Côte d'Ivoire et rendu un vibrant hommage au Président de la République, Alassane Ouattara.

Le diplomate a également salué le fait que le Sifia soit porté par un jeune entrepreneur, Jean-Marc Ekressin. Il a estimé que la nouvelle génération ne souhaite plus seulement participer au développement, mais veut désormais « l'imaginer, l'organiser et le conduire ».

Il a toutefois insisté sur l'importance de la transmission entre générations, appelant les jeunes à s'inspirer de l'expérience de leurs aînés et ces derniers à leur transmettre leur savoir.

La présence de représentants algériens a, par ailleurs, donné une dimension particulière à son allocution. Fort de son expérience à Alger, Voho Sahi a plaidé pour un renforcement des partenariats Sud-Sud et invité les pays africains à davantage commercer et investir en Afrique.

Dans cette perspective, il a rappelé l'ambition du Sifia de créer « une plateforme de confiance, de dialogue et de coopération permettant de transformer les idées en projets, les projets en partenariats et les partenariats en investissements, créateurs de richesse et d'emplois », a lancé le Prof. Voho Sahi pour qui le Sifia entend ainsi contribuer à bâtir une Afrique plus confiante dans sa jeunesse, forte de sa paix et résolument engagée dans la coopération économique.