Sénégal: Kaffrine - Vers la mise en exploitation du pôle urbain de Sikilo

Kaffrine — Le directeur de la promotion des pôles urbains, Cheikh Ibrahima Diédhiou, a annoncé, mercredi, la mise en exploitation prochaine du pôle urbain de Sikilo, un projet d'aménagement d'une superficie de 300 hectares, destiné à soutenir le développement durable et à créer des emplois.

Situé dans la commune de Kahi, à 5 kilomètres de Kaffrine, le pôle urbain de Sikilo a été conçu aussi pour désengorger la commune de Kaffrine et impulser le développement économique du Pôle territoire centre du Sénégal. Il s'inscrit dans le Projet d'aménagement et de développement des pôles urbains du Sénégal (PADPUS), piloté par la Direction de la Planification et de la Prospective urbaine (DPPU), rattachée au ministère de l'Urbanisme.

"Nous allons vers la mise en exploitation du pôle urbain de Sikilo, situé dans la commune de Kahi, avec une superficie de 300 hectares, afin d'assurer un développement local durable et créer des emplois", a-t-il déclaré au terme d'un comité régional de développement (CRD) consacré au projet.

La rencontre, présidée par l'adjointe au gouverneur de Kaffrine chargée du développement, Lala Camara, a réuni des autorités territoriales, des services techniques et des différents acteurs territoriaux.

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Selon M. Diédhiou, "rien ne devrait retarder le lancement opérationnel de ce projet, les principales contraintes sociales étant désormais levées".

Le choix du site s'appuie sur les critères définis par le Plan national d'aménagement et de développement des territoires (PNADT), tels que l'accessibilité, la position géographique, la polarisation et le potentiel économique de la localité", a-t-il "expliqué.

Il a précisé que le site du projet accueillera des programmes d'habitat, des activités économiques, ainsi que des équipements et des infrastructures, destinées à valoriser les ressources locales, créer des emplois et renforcer l'attractivité du territoire.

Il a rappelé que des concertations ont été déjà menées avec l'administration territoriale, les services techniques, les autorités territoriales et les populations concernées, sur les modalités d'implantation et de fonctionnement du pôle urbain de Sikilo.