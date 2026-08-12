Afrique: Coupe du Monde FIBA 2027 - Dakar Arena accueillera la quatrième fenêtre à partir du 27 août prochain (FSBB)

Dakar — La quatrième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde de basketball 2027 se déroulera à Dakar Arena du 27 au 30 août 2026, a appris l'APS auprès de la Fédération sénégalaise de basketball (FSBB).

Les Lions du basketball seront au "rendez-vous" pour défendre les couleurs nationales et poursuivre leur quête de qualification pour la coupe du monde de basketball FIBA 2027 prévue au Qatar du 27 août au 12 septembre.

Les protégés du sélectionneur Ngagne Desagana Diop ont réalisé un parcours sans faute avec trois succès en autant de sorties lors de la troisième fenêtre disputée du 2 au 5 juillet au Stadium Marius Ndiaye. Ils avaient battu les équipes de Madagascar, Côte d'Ivoire et de la République démocratique du Congo (RDC).

les Lions évolueront dans le groupe F lors de la quatrième fenêtre en compagnie de l'Égypte, de l'Angola et du Mali. La Côte d'Ivoire et la RDC font également partie de cette poule, mais ne vont pas affronter le Sénégal.

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Les qualifications pour la Coupe du monde FIBA 2027 se déroulent du 24 novembre 2025 au 2 mars 2027. 80 équipes nationales y sont engagées pour décrocher l'une des 32 places de la phase finale prévue au Qatar.

Le format des éliminatoires reste inchangé, avec six fenêtres de compétition sur une période de 15 mois dans les quatre zones : Afrique (16 équipes), Amériques (16), Asie-Océanie (16) et Europe (32).

Au terme des qualifications, cinq pays africains vont obtenir leur ticket pour la Coupe du monde 2027, en plus de sept pays asiatiques, sans compter le Qatar, pays hôte, sept équipes des Amériques et douze européennes.

L'Allemagne est la tenante du titre. Les États-Unis et l'ancienne Yougoslavie sont les nations les plus titrées de la compétition, avec cinq trophées chacune.