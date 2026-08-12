Sénégal: Le maire de Niamone vante les atouts de sa commune pour attirer les investisseurs agricoles

Niamone (Bignona) — La commune de Niamone, située dans le département Bignona (sud) dispose d'atouts majeurs pour attirer de grands projets agricoles, a déclaré son maire, Atab Badji, en mettant en avant la dispoLAnibilité des terres et sa position géographique stratégique au sud du pays.

"Contrairement à Bignona et Ziguinchor, la commune possède d'importantes superficies de terres. Elle bénéficie également d'une position stratégique à équidistance des marchés gambien et bissau-guinéen, ainsi que de la présence d'un centre de formation agroécologique", a expliqué M. Badji, lors de la visite de suivi de la campagne agricole du ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la souveraineté alimentaire, Cheikhou Oumar Ba.

M. Badji a indiqué qu'en plus de ces atouts, les investisseurs intéressés pourront compter sur des étudiants déjà formés et disponibles à les accompagner.

Le maire a également précisé que la commune, composée de onze villages, ne connaît pas de problèmes d'accès à l'eau, grâce au barrage d'Affiniam, qui dispose encore de 25 millions de mètres cubes d'eau non exploités pouvant contribuer à l'autosuffisance alimentaire.

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Il a indiqué que le barrage d'Affiniam a été récemment réhabilité à coup de milliards et qu'il suffirait désormais d'un petit investissement pour connecter les champs afin de maîtriser l'eau et de garantir des ressources de qualité.

Selon lui, "ceux qui veulent investir dans l'agriculture ont trouvé la bonne destination : Niamone". "Investir dans l'agriculture à Niamone, c'est une manière d'apporter une réponse à l'exode massif des jeunes vers l'Europe ou ailleurs", a-t-il relevé.

Le maire a rappelé le lancement du projet "un village, une vallée, une ASC, un champ", à son arrivée à la tête de la commune, pour inciter les jeunes à s'engager dans l'agriculture plutôt que de se contenter seulement à jouer au football pendant les vacances.