Sénégal: Sédhiou - Seize femmes entrepreneuses célébrées pour leur leadership entrepreneurial

Sédhiou — Seize femmes entrepreneures de la région de Sédhiou (sud) ont été mises à l'honneur, mardi, lors d'un atelier de clôture de la campagne de promotion de l'entrepreneuriat féminin, organisé par la Direction régionale de la famille (DRF), dans le cadre du Projet d'appui à l'autonomisation économique et sociale des femmes et des jeunes au Sénégal (PAFEJ), a constaté l'APS.

Ce programme, financé par la Coopération canadienne, est mené par l'association Développement International Desjardins (DID) et vise à renforcer les capacités entrepreneuriales et les connaissances financières des femmes et des jeunes, tout en facilitant leur accès aux services financiers adaptés.

Le directeur du PAFEJ-DID, Simon Roy, a indiqué que le projet intervient dans les régions de Tambacounda, Sédhiou, Kolda et Dakar avec l'objectif d'accompagner 60 000 femmes "championnes" et 6 000 jeunes entrepreneurs.

"A Sédhiou, a-t-il précisé, seize femmes +championnes+ ont été retenues pour bénéficier de cet accompagnement".

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Il a souligné que les activités génératrices de revenus passent par l'entrepreneuriat porté par les femmes dans beaucoup de régions rurales, d'où, selon lui, "l'importance de soutenir les initiatives féminines pour contribuer à faire émerger des +ambassadrices du développement+ dans les collectivités".

Selon la cheffe de la division des organisations féminines à la Direction de l'autonomisation économique de la femme (DAEF), Abby Sané, cette campagne de promotion de l'entrepreneuriat féminin, s'inscrit dans les missions d'autonomisation économique des femmes initiées par le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités.

"Il y a aussi d'autres programmes comme le Programme d'appui au développement économique et social du Sénégal - PADESS - et le Programme national d'autonomisation des femmes - PNAF -, qui participent à cet objectif d'autonomisation et d'équité territoriale", a-t-elle signalé.

Aïda Mandiang, l'une des championnes de l'entrepreneuriat féminin à Sédhiou, a salué les critères de sélection des bénéficiaires, tout en soulignant les défis locaux liés à la transformation des produits, à la formalisation des entreprises, à la certification et à la fabrication locale des emballages.

Venu présider l'atelier, le gouverneur de Sédhiou, Diadia Dia, a salué l'engagement des femmes championnes identifiées dans les trois départements de la région.

Il les a appelé à mieux valoriser leurs expériences afin qu'elles puissent servir d'exemple à d'autres femmes entrepreneures, tout en souhaitant la poursuite de l'accompagnement du PAFEJ.