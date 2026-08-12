Sénégal: Sécurité sanitaire des aliments - L'AJSPD et la FAO à l'assaut des mauvais pratiques dans la restauration de rue

L'Association des journalistes en santé, population et développement (AJSPD), en collaboration avec la FAO, a organisé mardi à Thiès une caravane de sensibilisation consacrée aux bonnes pratiques d'hygiène dans la restauration de rue et à la sécurité sanitaire des aliments vendus sur la voie publique.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet GCP/SFW/517/LUX, financé par le Luxembourg, qui vise à renforcer la capacité de réponse aux urgences de sécurité sanitaire des aliments et à améliorer la qualité sanitaire de l'alimentation de rue au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal.