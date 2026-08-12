Sénégal: Sécurité sanitaire des aliments - L'AJSPD et la FAO à l'assaut des mauvais pratiques dans la restauration de rue

12 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

L'Association des journalistes en santé, population et développement (AJSPD), en collaboration avec la FAO, a organisé mardi à Thiès une caravane de sensibilisation consacrée aux bonnes pratiques d'hygiène dans la restauration de rue et à la sécurité sanitaire des aliments vendus sur la voie publique.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet GCP/SFW/517/LUX, financé par le Luxembourg, qui vise à renforcer la capacité de réponse aux urgences de sécurité sanitaire des aliments et à améliorer la qualité sanitaire de l'alimentation de rue au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal.

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