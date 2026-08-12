Cote d'Ivoire: Santé infantile - Nursie Family et Didier Drogba s'allient contre la carence en fer avec « Fort comme le Fer »

Derrière la fatigue passagère, le manque d'appétit ou les difficultés de concentration d'un enfant se cache parfois un trouble nutritionnel majeur. Selon la dernière Enquête Démographique et de Santé (EDS-CI 2021), jusqu'à 75 % des enfants en âge préscolaire peuvent être touchés par l'anémie par carence en fer en Côte d'Ivoire. Face à cette urgence sanitaire, la légende du football Didier Drogba s'associe à Danone Nutricia Africa pour lancer une vaste campagne de sensibilisation et de prévention : "Fort Comme le Fer". Cette mobilisation massive intègre le lancement de nouvelles solutions nutritionnelles, à l'image du lait enrichi en fer, Nursie Family.

Un frein silencieux au potentiel des enfants

Indispensable au développement physique et cérébral des enfants, le fer fait pourtant défaut à des millions de jeunes Africains. En effet, d'après la revue « Anémie infantile et carence en fer en Afrique subsaharienne : facteurs de risque et prévention » de A Lemoine publié en 2020 en Archives de Pédiatrie, plus d'un enfant sur trois de moins de cinq ans est touché en Afrique, un chiffre qui, selon l'OMS, dépasse les deux sur trois en Afrique subsaharienne.

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Largement sous-diagnostiquée, cette anémie d'origine alimentaire peut entraver leur avenir en provoquant des séquelles graves et durables : troubles cognitifs, retards d'apprentissage, vulnérabilité aux infections et impacts persistant parfois jusqu'à l'âge adulte. Ce manque de détection freine ainsi considérablement les possibilités de prévention et de prise en charge précoce sur le continent.

L'engagement d'une icône pour les générations futures

À l'horizon 2100, près d'un enfant sur deux dans le monde naîtra en Afrique subsaharienne. La lutte contre l'anémie infantile, largement sous-estimée, est donc un enjeu crucial pour l'avenir. En travaillant ensemble, Danone Nutricia Africa et Didier Drogba s'engagent à ouvrir la voie vers un avenir où les enfants ne verront pas leur potentiel compromis par une carence pourtant évitable.

Reconnu pour son engagement de longue date en faveur de l'enfance, l'icône du football prête sa voix à la première campagne panafricaine sur le sujet "Fort comme le Fer". L'objectif est clair : sensibiliser massivement les familles et encourager le dépistage précoce avant l'apparition de conséquences irréversibles. Cela passe par la mise en avant de technologies de test non invasives afin d'initier de véritables changements de comportement.

Alors que les efforts de réduction de l'anémie ferriprive en Afrique doivent être renforcés, l'ex-joueur international le rappelle : "Nous avons tous un rôle à jouer et devons nous mobiliser pour offrir aux générations futures la possibilité de réaliser leur plein potentiel", un message qu'il a également porté auprès des enfants sur Brut Afrique.

De la sensibilisation à la nutrition adaptée

L'approche de cette campagne se veut résolument pragmatique, car cette carence est évitable grâce à une meilleure sensibilisation et une nutrition adéquate.

Danone ambitionne de faire du dépistage de cette carence un réflexe de prévention, en renforçant l'éducation nutritionnelle aux côtés des acteurs publics et des professionnels de santé, tout en améliorant la connaissance de ses symptômes. Dans cette dynamique, le Groupe s'est fixé pour objectif de contribuer au dépistage de 14 millions d'enfants d'ici 2030, après avoir déjà soutenu la réalisation de 3 millions de tests.

Pour accompagner les familles au quotidien et compléter les dispositifs de tests en centres médicaux, Danone a également imaginé un dispositif d'évaluation gratuit en ligne, le calculateur de fer (un outil à but informatif, sans but médical, qui ne se substitue en aucun cas à un avis médical.) Pour toute question, consultez un professionnel de santé. Grâce à 8 questions simples portant sur l'alimentation de l'enfant, les parents sont en mesure d'estimer facilement les apports en fer de leur enfant et d'accéder à des conseils pratiques.

Le Groupe Danone propose également des solutions spécifiquement enrichies, telles que les céréales Phosphatine® à partir de 6 mois, et Nursie Family, le premier lait de famille enrichi en fer destiné aux enfants de plus de 4 ans. Le lait maternel est l'aliment idéal pour le nourrisson. Les céréales Phosphatine® ne sont pas des substituts du lait maternel mais complètent l'alimentation de l'enfant à partir de 6 mois dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée.

Nursie Family est à consommer dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain à partir de 3 ans. S'appuyant sur l'innovation Ferbiotik, une combinaison unique de fer, de fibres et de vitamines, il contribue à des réserves en fer supérieures dans le cadre d'une alimentation variée.