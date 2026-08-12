Cote d'Ivoire: Dabakala - Un complexe sportif flambant neuf baptisé du nom de Tiémoko Meyliet Koné

La jeunesse dispose désormais d'un nouvel espace dédié au sport, à la cohésion sociale et à l'épanouissement

Dabakala a vécu, dimanche 9 août 2026, une journée historique avec l'inauguration de son nouveau complexe sportif, baptisé du nom du Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné. La cérémonie, qui a mobilisé une foule nombreuse, s'est déroulée en présence des autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses, ainsi que de nombreux élus et cadres de la région du Hambol.

Placée sous le haut patronage du Vice-Président de la République et sous la présidence du Grand Chancelier de l'Ordre national, Ally Coulibaly, la cérémonie a été présidée, au nom du patron, par le ministre des Sports, Adje Silas Metch.

Un nouvel élan pour la jeunesse

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À travers cette réalisation, Dabakala se dote d'un espace moderne destiné à favoriser la pratique sportive et à offrir davantage d'opportunités d'épanouissement à sa jeunesse. Le complexe répond ainsi à une aspiration exprimée depuis longtemps par les jeunes et, plus largement, par l'ensemble des populations du département.

Dans son intervention, le ministre des Sports a rendu un hommage appuyé au ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, également président du Conseil régional du Hambol, Kalil Konaté, donateur et parrain de la cérémonie. Il a également salué la contribution des anciens champions sportifs du département, dont le parcours constitue, selon lui, une source d'inspiration pour les nouvelles générations.

Le sport au service du vivre-ensemble

Au-delà de sa vocation sportive, le complexe se veut un véritable outil de développement local. Il entend contribuer à la promotion des valeurs véhiculées par le sport, notamment le respect, la discipline, le courage, le dépassement de soi et la solidarité.

Pour les autorités, cette infrastructure participe également au renforcement de la cohésion sociale et du vivre-ensemble. Elle offre à la jeunesse un cadre propice à la pratique régulière d'activités sportives, mais aussi à la création de liens entre les différentes composantes de la communauté.

La gratitude des populations

Sorties massivement pour prendre part à cette cérémonie, les populations de Dabakala ont exprimé leur reconnaissance au donateur pour cette réalisation. Elles ont également réservé un accueil chaleureux aux autorités, élus et cadres présents à cette occasion.

Avec l'inauguration de ce complexe sportif, Dabakala franchit ainsi une nouvelle étape dans le renforcement de ses infrastructures dédiées à la jeunesse. Un investissement qui place le sport au coeur des ambitions de développement et de cohésion du département.