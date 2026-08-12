Cote d'Ivoire: Développement du pays - Dr Yamoussa Coulibaly salue le leadership de Bruno Nabagné Koné

12 Août 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Bruno Nabagné Koné, a reçu en audience, le 10 août 2026, Dr Yamoussa Coulibaly, président-directeur général de Challenge Immobilier International (Chim Inter) et cadre du département de Kouto.

Au terme de cette rencontre, Dr Yamoussa Coulibaly a exprimé son admiration et sa reconnaissance au ministre, avec lequel il partage les mêmes origines. « Je suis venu saluer le ministre Bruno Koné, mon aîné. Tout comme lui, je suis fils de Kouto », a-t-il déclaré.

Le dirigeant de Chim Inter a également félicité Bruno Nabagné Koné pour la confiance que lui accorde le Président Alassane Ouattara, à travers sa nomination à la tête du ministère de l'Agriculture. Selon lui, cette responsabilité témoigne de l'estime et de la confiance placées en ses compétences.

Par ailleurs, Dr Yamoussa Coulibaly, également vice-président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire (Cnpc-CI), a salué le bilan du ministre à son précédent poste au ministère de la Construction. Il lui a exprimé sa gratitude pour le soutien et les orientations apportés au secteur immobilier en général, ainsi qu'à sa société en particulier.

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Réaffirmant sa disponibilité à accompagner le ministre dans ses missions, tant au niveau national qu'au sein du Conseil régional de la Bagoué, Dr Yamoussa Coulibaly a souligné la capacité de Bruno Nabagné Koné à fédérer les acteurs du développement autour des grands projets de la Côte d'Ivoire.

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