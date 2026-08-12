Cote d'Ivoire: Développement du pays - Dr Yamoussa Coulibaly salue le leadership de Bruno Nabagné Koné

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Bruno Nabagné Koné, a reçu en audience, le 10 août 2026, Dr Yamoussa Coulibaly, président-directeur général de Challenge Immobilier International (Chim Inter) et cadre du département de Kouto.

Au terme de cette rencontre, Dr Yamoussa Coulibaly a exprimé son admiration et sa reconnaissance au ministre, avec lequel il partage les mêmes origines. « Je suis venu saluer le ministre Bruno Koné, mon aîné. Tout comme lui, je suis fils de Kouto », a-t-il déclaré.

Le dirigeant de Chim Inter a également félicité Bruno Nabagné Koné pour la confiance que lui accorde le Président Alassane Ouattara, à travers sa nomination à la tête du ministère de l'Agriculture. Selon lui, cette responsabilité témoigne de l'estime et de la confiance placées en ses compétences.

Par ailleurs, Dr Yamoussa Coulibaly, également vice-président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire (Cnpc-CI), a salué le bilan du ministre à son précédent poste au ministère de la Construction. Il lui a exprimé sa gratitude pour le soutien et les orientations apportés au secteur immobilier en général, ainsi qu'à sa société en particulier.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Réaffirmant sa disponibilité à accompagner le ministre dans ses missions, tant au niveau national qu'au sein du Conseil régional de la Bagoué, Dr Yamoussa Coulibaly a souligné la capacité de Bruno Nabagné Koné à fédérer les acteurs du développement autour des grands projets de la Côte d'Ivoire.