Togo: Non aux affichettes indécentes

12 Août 2026
Togonews (Lomé)

Panneaux publicitaires légalement installés, murs, poteaux portant les feux de signalisation : tous sont devenus des supports prisés pour des affiches sauvages en tout genre.

Vente de téléphones ou d'ordinateurs, recherches d'emploi, cours d'anglais à domicile, les messages se multiplient.

Mais certaines annonces posent un problème d'un tout autre ordre : des messages ouvertement obscènes, promettant remèdes miracles contre la « faiblesse sexuelle », l'éjaculation précoce.

Face à ce phénomène, les municipalités du Grand Lomé ont commencé à réagir en proposant des panneaux lumineux publics où chacun peut y cmettre sa petite annonce. Les avis indécents n'ont évidemment pas leur place.

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