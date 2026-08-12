Cameroun: Ecogreen contre la pollution de l'environnement par la transformation des déchets plastique

L'Entreprise installée depuis 2023 dans la zone industrielle de Douala Bonaberi s'est construit un écosystème qui entre dans la lutte contre la pollution de l'environnement. Les déchets plastiques y sont transformés en matières premières pour l'industrie de la zone. Eco green est aussi un incubateur des emplois.

A l'initiative de la Fondation Camerounaise des Consommateurs FOCACO, Ecogreen a ouvert ses portes au grand public et la Presse. Cette visite usines ouvertes a mis en exergue la capacité de recyclage du PET. Pour Focaco « Cette visite de travail avait pour objectif d'évaluer les capacités de l'entreprise à répondre à l'exigence de 30 % de PET recyclé local à compter de décembre 2026 » Cela fait suite l'arrêté conjoint N°001/MINMIDT/MINEPDED du 8 décembre 2025, qui fixe le taux minimal d'incorporation de matière plastique locale recyclée dans certaines productions industrielles.

Une exigence de transparence du gouvernement qui s'appuie sur les statistiques du ministère camerounais de l'Environnement, selon lesquelles le pays produit 600 000 tonnes de déchets plastiques chaque année. Ces plastiques sont à l'origine d'inondations et de diverses formes de pollution au quotidien.

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Aussi, Pour venir à bout de ces menaces qui pèsent sur l'environnement, Ecogreen s'est lancé dans la collecte et le recyclage des bouteilles plastiques depuis janvier 2023 au lieu-dit zone industrielle à Bonassama dans l'arrondissement de Douala 4ème, avec pour ambition de débarrasser les drains, le fleuve, les rues et mangroves de ces polluants qui détruisent l'écosystème. Dans ce processus, l'entreprise verte qui s'étend sur une superficie de 45 270 m2 entend se déployer en cinq étapes. Il s'agit de la collecte, le transport, le tri, le recyclage et la transformation.

Trois ans après, Ecogreen continue son déploiement sur le terrain de la pollution et la transformation des déchets polluants. Aussi, à moins de quatre mois de l'entrée en vigueur du seuil obligatoire de 30 % de PET recyclé local, la filière camerounaise n'a plus le temps d'attendre. À Douala, des milliers de bouteilles usagées sont déjà collectées, triées, lavées et transformées en matière première industrielle. Chez Ecogreen, la démonstration est faite : le recyclage local est possible et l'outil industriel existe.

Sur le site, la délégation a suivi les principales étapes du recyclage, du tri au lavage, jusqu'à la transformation des bouteilles usagées en matière première. À ce jour, Ecogreen annonce une capacité de 8 000 tonnes de PET recyclées par an, avec l'ambition de la doubler.

Par ailleurs, l'entreprise affirme déjà respecter le seuil de 30 % et vise, à terme, 100 % de PET recyclé. Elle met également en avant sa contribution à l'emploi local.

Ainsi, pour la FOCACO, cette immersion confirme l'existence de capacités industrielles locales susceptibles d'accompagner la mise en oeuvre de la nouvelle réglementation et de renforcer l'économie circulaire au Cameroun.